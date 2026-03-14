Inundaciones en Tucumán: siguen las lluvias y hubo más de 15.000 evacuados

La provincia de Tucumán continúa atravesando una situación crítica debido al temporal que dejó unos 15.000 evacuados en el territorio, sobre todo en la localidad de La Madrid que es el punto más perjudicado con 6.000 habitantes afectados.

Las intensas lluvias, que llegaron a registrar 170 mm en un solo día, provocaron que el agua alcance alturas de entre 1.70 y 2 metros en algunas zonas, y obligaron a los vecinos a refugiarse en los techos de sus casas o pasar los días al costado de la ruta.

En La Madrid, la disposición de la ruta dificultó el drenaje natural, lo que llevó a las autoridades a decidir la ruptura de la carretera para permitir que el agua escurriera.

Actualmente, cientos de personas permanecen acampando a la vera de la Ruta 137 bajo gazebos, toldos o carpas improvisadas, donde pasan las noches en condiciones sanitarias precarias y con recursos limitados.

Sin embargo, lo peor para los pobladores locales es que por la gran cantidad de agua que se acumuló en el embalse Escaba, esto haría que a partir de las 18 de este sábado, se abran las compuertas (a tres horas del sitio) y la pequeña localidad se inundaría nuevamente.

"Estarían confirmando que se abrirán las compuertas por lo que podemos volver a tener agua en el pueblo, es dramático", indicó uno de los habitantes de la zona al móvil de Crónica TV.

Mal pronóstico para la zona

Durante este sábado se esperan tormentas de variada intensidad con una probabilidad de lluvia de hasta el 100% en la noche, con una temperatura máxima de 26°. El domingo comenzará con tormentas aisladas por la mañana, y se prevé una mejora hacia la tarde con una máxima de 27° y una mínima de 18°.

Para el lunes, el calor ganará terreno con un ascenso de las marcas térmicas, alcanzando los 30° y manteniéndose cerca de los 29° el martes. Sin embargo, la humedad persistirá, manteniendo la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas (entre un 10% y 40%) principalmente durante las tardes y noches.