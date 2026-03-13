Inundaciones en Tucumán: así fue el temporal, cómo vive la gente y que dice el pronóstico

La provincia de Tucumán vive horas dramáticas luego del desborde del dique Escaba tras varias jornadas de fuertes tormentas que provocaron la evacuación de 15 mil habitantes.

Las inundaciones generaron el corte de rutas y la suspensión de clases en el sudeste de la provincia, afectando principalmente a las localidades de La Madrid, Graneros y Santa Rosa de los Leales.

Durante las últimas 48 horas se registró una caída de 250 milímetros de agua, de las cuales 170 se produjeron en un solo día. Esta situación provocó que se despleguen diversos operativos de emergencia para manter a resguardo a la población.

El clima tuvo una leve mejoría en el transcurso de este viernes luego que se despejara en horas del mediodìa; sin embargo, tendrán que mantenerse alerta debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para este sábado por la noche.

Las consecuencias del desastre

Alrededor de 15 mil vecinos tuvieron que ser evacuados de sus hogares por la situaciòn crìtica que se vive en el sudeste tucumano y desde hace tres dìas viven al costado de la ruta mientras esperan volver a su casa.

Las autoridades locales colocaron carpas y maquinarias al costado de la ruta 157 para asistir a los evacuados que perdieron todo, hasta que baje el agua; en este sector tuvieron que hacer tres cortes para que drene el agua; sin embargo, no es el ùnico sitio con estas caracterìsticas.

Los vecinos afectados se quedaron al costado de la ruta en unas carpas.

Un grupo de vecinos de La Madrid ocuparon cerca de 5 kilómetros al costado de la ruta 308, debido a que en algunos sectores hubo màs de 1,60 de altura en el agua, y en algunos casos, el agua llegó hasta el techo de las viviendas.

Autoridades provinciales aseguraron que si las condiciones climáticas acompañan, los ciudadanos afectados podrían regresar a sus hogares desde el domingo.