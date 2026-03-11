Inundaciones en Tucumán: cayeron 250 milímetros de agua en 48 horas y la localidad más afectada es La Madrid

Se vivieron horas de preocupación en Tucumán por la caída histórica de agua por las precipitacipitaciones, que afectó distintas zonas de la provincia.

Según las últimas previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), todavía se mantienen activos los alertas naranjas. Las zonas más castigadas por las lluvias fueron La Madrid, Graneros y Santa Rosa de Leales.

Las autoridades decidieron este miércoles romper un tramo de la Ruta 157, para evitar que el nivel del agua siga subiendo en la localidad tucumana de La Madrid, ubicada al sudoeste de la provincia, en medio de la emergencia que provocaron las inundaciones de los últimos días.

Según los expertos, cayeron alrededor de 250 milímetros de agua en las últimas 48 horas, lo que causó que el dique Escaba se rebalse e innunde gran parte de esa localidad.

La ruta 157 conecta Tucumán con Córdoba y suele tener tránsito pesado, mientras que el gobierno provincial puso colectivos a disposición para que las personas puedan trasladarse libremente, aunque muchos vecinos optaron por quedarse para cuidar sus pertenencias. En contrapartida, alrededor de 300 familias se autoevacuaron y pasaron la noche fuera de sus casas.