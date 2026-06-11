El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que Tucumán despegará las elecciones provinciales de las nacionales en 2027, luego de un encuentro clave del justicialismo tucumano en la localidad de El Cadillal.

Durante la jornada, el mandatario ratificó que repetirá la fórmula gubernamental junto al actual vicegobernador, Miguel Acevedo, y anticipó que la votación provincial se llevará a cabo durante el mes de mayo, con el tercer domingo como fecha más probable.

Esta decisión se complementa con una estrategia judicial que busca declarar la inconstitucionalidad de dos artículos de la carta magna local para evitar que el calendario provincial coincida con las elecciones nacionales.

El llamado a la unidad peronista

El anuncio se formalizó durante un almuerzo del que participaron más de 30 legisladores provinciales y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.

En el marco de la organización de la campaña electoral de cara al próximo año, el mandatario provincial instó a consolidar las estructuras políticas en el territorio: "El año que viene es netamente electoral. Les pedimos a los legisladores que tienen estructura y acompañamiento en cada sección electoral que vayamos consolidando y unificando la fuerza".

A su turno, el vicegobernador se sumó al llamado de cohesión institucional y partidaria y advirtió sobre la compleja situación política federal: "No basta hoy con estar juntos, sino que tenemos que estar unidos, sin pensar de la misma manera, pero sabiendo que tenemos que anteponer los intereses personales y particulares al interés general. Nosotros necesitamos un peronismo unido para que esta provincia de Tucumán no ceda en su esfuerzo ante un partido que está destruyendo el Estado y que no queremos que destruya Tucumán".

Objeciones internas e impacto social

Pese a los discursos de unidad de los principales referentes, el cónclave oficialista evidenció fisuras en el armado territorial debido a la ausencia de figuras clave, como los parlamentarios nacionales Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, además del exgobernador Juan Manzur, cuyo sector permanece distanciado del actual armado de la gestión provincial.

Por su parte, la intendenta Rossana Chahla focalizó su intervención en las urgencias económicas y la falta de inversión federal en la región, remarcando la necesidad de dar contención directa a los ciudadanos tucumanos frente al escenario socioeconómico: "La gente no llega a fin de mes. Tenemos que estar a la par, acompañando. La nación no tiene obra".

Amparo legal para desdoblar las urnas

El adelantamiento de la fecha electoral responde a una estrategia jurídica que ya fue activada formalmente en los tribunales mediante una presentación del partido Juntos Podemos.

El recurso de amparo contra la Provincia solicita la inconstitucionalidad de los artículos 43 (inciso 6) y 100 de la Constitución de Tucumán, los cuales fijan que los sufragios se celebren solo dos meses antes del vencimiento de los mandatos de las autoridades en ejercicio.

Al recaer el planteo en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el oficialismo apunta a repetir los precedentes judiciales de los años 2018 y 2022 que validaron el adelantamiento institucional de los comicios para esquivar la superposición temporal con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del ámbito nacional.