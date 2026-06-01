Brutal: detuvieron a un hombre acusado de matar a su hermano en una pelea por refacciones de la casa

Un hombre fue detenido en San Miguel de Tucumán acusado de matar a puñaladas a su hermano, durante una discusión por refacciones en la casa que ambos compartían.

El hecho ocurrió el sábado por la mañana en un domicilio de avenida Siria al 1900, en la zona norte de la capital tucumana. El presunto agresor fue identificado como Walter Adolfo Robledo, de 47 años, y la víctima como Germán David Robledo, de 36. La hermana de ambos presenció el ataque y fue quien llamó a la Policía.

Según la reconstrucción de los hechos, el atacante tomó un cuchillo y le propinó varias puñaladas a Germán: dos le perforaron un pulmón y una tercera le afectó el hígado.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Avellaneda, donde murió a causa de un shock hipovolémico por traumatismo abierto de pecho.

Un hombre fue asesinado a puñaladas por su hermano (Ministerio Público Fiscal de Tucumán).

La fiscalía describió la actuación del acusado como de "total temeridad" y sostuvo que ejerció superioridad sobre la víctima al usar un arma blanca.

Cuatro meses de prisión preventiva

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, dirigida por el fiscal Pedro Gallo. Durante una audiencia multipropósito, la auxiliar Carolina Brito Ledesma solicitó y obtuvo la prisión preventiva por cuatro meses contra el sospechoso.

El juez hizo lugar al pedido ante el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la causa. Peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) ya trabajaron en la escena del crimen y realizaron exámenes criminalísticos sobre el imputado en la Comisaría Quinta.

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