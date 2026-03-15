El gobierno de Tucumán lanzó una colecta solidaria para asistir a los damnificados por las inundaciones: ¿qué se necesita y cómo se puede participar?

Autoridades de la provincia de Tucumán en Buenos Aires comenzaron una colecta solidaria para asistir a los afectados de las inundaciones, que dejaron más de 15 mil ciudadanos evacuados.

Los impulsores de esta medida detallaron que se trata de la segunda parte de un plan de asistencia para poder reconstruir la vida de las personas más perjudicadas, que se centran principalmente en la ciudad de La Madrid.

Un relevamiento elaborado por organismos oficiales determinó que los objetos más solicitados en este momento son los de uso doméstico, luego de la asistencia inciial por parte del gobierno provincial.

Qué es lo que se necesita y cómo se puede ayudar a las personas afectadas por las inundaciones

Según informaron desde el Gobierno de Tucumán, los afectados por las inundaciones que tuvieron lugar en los últimops días cuentan con calzado, ropa, agua mineral, alimentos, artículos de limpieza y medicamentos.

Por tal motivo, solicitaron que las donaciones se centren en objetos claves para el uso cotidiano como ollas, sartenes, vajillas, camas, cocinas, heladeras, toallas, toallones, sábanas de una y dos plazas, acolchados, frazadas y útiles escolares.

Las personas que estén interesadas en colaborar podrán acercar sus donaciones a la Casa de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires, ubicada en Suipacha 140, y podrán hacerlo desde este lunes al viernes entre las 8 y las 18.