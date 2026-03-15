Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 15 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ATENCION

El gobierno de Tucumán lanzó una colecta solidaria para asistir a los damnificados por las inundaciones: ¿qué se necesita y cómo se puede participar?

Las personas que residan en Buenos Aires y deseen colaborar con los inundados en Tucumán podrán acercar sus donaciones desde el lunes hasta el viernes.

SGorostiaga

Autoridades de la provincia de Tucumán en Buenos Aires comenzaron una colecta solidaria para asistir a los afectados de las inundaciones, que dejaron más de 15 mil ciudadanos evacuados.

Los impulsores de esta medida detallaron que se trata de la segunda parte de un plan de asistencia para poder reconstruir la vida de las personas más perjudicadas, que se centran principalmente en la ciudad de La Madrid.

Un relevamiento elaborado por organismos oficiales determinó que los objetos más solicitados en este momento son los de uso doméstico, luego de la asistencia inciial por parte del gobierno provincial.

Qué es lo que se necesita y cómo se puede ayudar a las personas afectadas por las inundaciones

Según informaron desde el Gobierno de Tucumán, los afectados por las inundaciones que tuvieron lugar en los últimops días cuentan con calzado, ropa, agua mineral, alimentos, artículos de limpieza y medicamentos.

Por tal motivo, solicitaron que las donaciones se centren en objetos claves para el uso cotidiano como ollas, sartenes, vajillas, camas, cocinas, heladeras, toallas, toallones, sábanas de una y dos plazas, acolchados, frazadas y útiles escolares.

Las personas que estén interesadas en colaborar podrán acercar sus donaciones a la Casa de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires, ubicada en Suipacha 140, y podrán hacerlo desde este lunes al viernes entre las 8 y las 18.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

4
La insólita campaña viral que une a Topa y Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026
Noticias

La insólita campaña viral que une a Topa y Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026

5
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Últimas noticias de inundaciones