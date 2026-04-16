Urgente: Buenos Aires y 7 provincias bajo alerta por tormentas y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas intensas y ráfagas de viento que afectarán a ocho provincias este sábado 18 de abril. El fenómeno incluye actividad eléctrica, posible caída de granizo y abundantes precipitaciones en periodos cortos.

Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis esperan tormentas de variada intensidad, principalmente durante la tarde. Según el organismo, los acumulados de agua podrían oscilar entre los 20 y 40 milímetros.

En estas zonas no se descartan ráfagas que alcancen los 80 kilómetros por hora. El aviso rige ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La alerta meteorológica está prevista para el sábado.

¿Qué zonas de Buenos Aires se verán afectadas?

La alerta por tormentas se concentra en la región noroeste de la provincia. Localidades como Trenque Lauquen, Carhué y Guaminí se encuentran bajo aviso especial por la intensidad del frente.

En la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico indica condiciones inestables para el domingo 19. Se prevé un 40% de probabilidad de chaparrones aislados durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 17° y una máxima de 24°.

Alerta por vientos intensos en la región cordillerana

En paralelo, rige una alerta amarilla por vientos en las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. El área costera de la cordillera será la más afectada por ráfagas provenientes del sector oeste.

El SMN detalló que las velocidades se mantendrán entre los 40 y 65 km/h, aunque las ráfagas más potentes podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Recomendaciones de seguridad ante ráfagas fuertes