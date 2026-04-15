No solo el AMBA sufrió el temporal: inundaciones en Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Corrientes y Entre Ríos

Las intensas precipitaciones que se produjeron en gran parte del país dejaron varias regiones inundadas, en las cuales se vieron calles anegadas por el agua y árboles caídos por la acción del viento.

Según el reporte de Defensa Civil, algunas de las provincias afectadas por el fenómeno climático fueron Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Corrientes y Entre Ríos, en las cuales se registró un nivel importante de milímetros de agua caída, evacuados e inundaciones.

Temporal en Santa Fe



En la provincia de Santa Fe, hubo registros que superaron los 200 milímetros de agua caída, generando inundaciones, evacuados y complicaciones en la vida cotidiana.

Las ciudades más afectadas son Reconquista, Avellaneda, Vera y Fortín Olmos, donde los equipos municipales trabajan de manera permanente para asistir a los damnificados y facilitar el escurrimiento del agua.

En Reconquista, hasta las 22.40 del martes, se registraron 200 milímetros de lluvia acumulada, y desde la Municipalidad informaron que continuaban las tareas de desagote y limpieza, mientras que Protección Civil mantenía un monitoreo constante de la situación para actuar ante posibles emergencias.

Además, se reportaron incidentes como un automóvil que cayó en una cuneta en calle 44, a metros de Bulevar Perón, quedando parcialmente sumergido.

Varias localidades santafesinas quedaron anegadas por el agua (X).

"Se destruyó gran parte de la red vial, con alcantarillas voladas y tuvimos que intervenir por la madrugada para aliviar el drenaje de la ciudad. Estamos recorriendo ahora todos los barrios afectados", dijo el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, a Aire de Santa Fe y aclaró que también hay "muchos autoevacuados que no pueden volver a sus casas".

En la ciudad de Vera, la Junta Local de Defensa Civil se reunió de urgencia y dispuso la habilitación de centros de evacuados en el Club Gimnasia y el CAPS San Martín de Porres. Hasta el momento, se informó que dos familias fueron evacuadas, mientras continúan las tareas de relevamiento en los barrios más afectados.

"La región sufrió un temporal muy fuerte desde el martes por la tarde, con anegamientos en las ciudades y zonas aledañas, saturando toda la zona rural y los arroyos", indicó la intendenta de Vera, Paula Mitre, que remarcó que "estamos monitoreando los canales que nos ayudan a evacuar el agua. Desde lo ocurrido en mayo del año pasado, hicimos muchas obras y limpieza en los canales, cambios de tubos por módulos para mejorar el escurrimiento del agua".

Se suspendieron las clases en Santa Fe





Como consecuencia de las condiciones climáticas, la Región II de Educación dispuso la suspensión de clases presenciales en el turno mañana de este miércoles. La medida alcanza a las localidades de Vera, Reconquista, Romang, Avellaneda, Fortín Olmos, Malabrigo, Tartagal y Villa Ocampo.

En Margarita se registraron 160 milímetros de lluvia, mientras que en Tostado las precipitaciones se acercaron a los 100 milímetros. "A la medianoche registrábamos 230 milímetros, así que es una jornada complicada. Entre las 20 y las 22 cayeron 90 milímetros y el acumulado del día hizo colapsar todo. Estuvimos trabajando hasta la madrugada con equipos de emergencia, servicios y Desarrollo Humano", expresó Gonzalo Braidot, intendente de Avellaneda.

El intendente informó que también hay familias evacuadas en un salón de la Municipalidad y sumó: "Hubo muchas familias que durmieron con agua adentro, esperando a que baje".

Temporal en La Pampa





En tanto, las torrenciales lluvias que cayeron sobre el norte de la provincia causaron inconvenientes en varias localidades. una de las más afectadas fue Intendente Alvear, que tuvo registros de más de 130 milímetros de lluvia caída.

El meteorólogo Jeremías Baraldi informó que la localidad tuvo calles anegadas luego de recibir más de 100 milímetros en tan solo tres horas. Las lluvias en la zona comenzaron a sentirse desde las 17 del martes, y para las 18 en Alvear habían caído 115 milímetros.

Otras localidades del norte pampeano también tuvieron importantes precipitaciones. Santa Rosa tuvo una breve pero intensa lluvia, que inició alrededor de las 17.30 y se extendió por una hora, y que fue suficiente para complicar el tránsito y anegar algunas calles. General Pico, Vértiz y Ceballos también tuvieron fuertes lluvias.

Temporal en Córdoba

Por otra parte, se registraron grandes acumulados a lo ancho de Córdoba, siendo la localidad de Chacaní la que presentó 96,6 milímetros. Según los datos brindados por la red de estaciones meteorológicas de la empresa Omixom, en el sudeste cordobés también se observaron lluvias importantes. General Roca alcanzó los 70 milímetros, mientras que en Inriville se registraron 69,2 milímetros.

Por otro lado, en la localidad de Colonia Vignaud se anotaron 65,8 milímetros, y hacia el norte y centro de la provincia, los valores también fueron relevantes. En Rayo Cortado se midieron 57,8 milímetros, en Piquillín 56,8 milímetros y en Río Primero 54 milímetros.

En Córdoba se desbordaron varios ríos (X).

En tanto, Brinkmann acumuló 52,2 milímetros y la estación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto registró 52 milímetros.

Por su parte, en el valle de Calamuchita, la estación Aprhi de Los Reartes reportó 50,8 milímetros, mientras que en Villa Dolores se alcanzaron los 50 milímetros.

Temporal en Entre Ríos



El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para toda la provincia de Entre Ríos que rige para este miércoles. De acuerdo al informe, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por persistentes y abundantes precipitaciones.

Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarilla (X).

Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 mm, que pueden ser superados de forma localizada.

Temporal en Corrientes





En tanto, la ciudad de Corrientes fue escenario de un violento fenómeno climático durante la noche del martes, cuando un temporal descargó cerca de 100 milímetros de agua en apenas sesenta minutos. El volumen de lluvia superó la capacidad operativa del sistema de drenaje urbano, que según datos de la Municipalidad, está diseñado para soportar hasta 45 mm de caída de agua.

Ante la magnitud del evento, cuadrillas municipales se desplegaron durante la madrugada para realizar tareas de limpieza y desobstrucción de sumideros. Si bien el escurrimiento fue efectivo en las zonas con infraestructura pluvial, se registraron anegamientos puntuales, principalmente en los barrios con calles de tierra, donde el lodo dificultó el tránsito.

Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad para las siguientes localidades:

Curuzú Cuatiá

Mercedes

San Roque

Sauce

Paso de los Libres

San Martín

Santo Tomé

En estas zonas, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, cifras que podrían ser superadas de forma local.



