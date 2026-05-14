¡VIDEO! En fuerte temporal intentó evitar que el techo se desprenda y salió volando

Un temporal devastador en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, provocó destrozos materiales y escenas de extrema gravedad. El hecho más dramático se registró en la ciudad de Bareilly, donde un hombre fue levantado por el viento junto a un techo de chapa y voló cerca de 15 metros antes de impactar violentamente contra el suelo.

La víctima fue identificada como Nanhe Miyan. El incidente, que se volvió viral en las redes sociales luego de que se difundiera el video del momento, ocurrió cuando el sujeto intentó agarrar una soga para evitar que las ráfagas desprendieran la estructura metálica de una vivienda. La fuerza del viento superó su resistencia y lo arrastró hacia la altura.

Miyan relató los detalles del accidente, todavía en estado de shock. "Estaba a unos 10 o 12 metros de altura. No sé dónde caí, pero terminé a unos 15 metros de donde estaba", declaró.

El parte médico oficial emitido por las autoridades sanitarias locales detalló que Miyan sufrió fracturas múltiples en sus brazos y piernas tras impactar violentamente en un campo inundado.

La víctima fue operada y se recupera de sus heridas

El paciente fue intervenido quirúrgicamente para la colocación de placas de asistencia ósea, se encuentra internado en condición estable y fuera de peligro de muerte.

El servicio meteorológico de la India reportó que el desastre se produjo por el choque térmico de una masa de aire seco y cálido con vientos húmedos provenientes del Golfo de Bengala.

Ante la gravedad de los hechos, el ministro jefe regional, Yogi Adityanath, ordenó a los comisionados distritales emitir reportes cada tres horas y coordinar la entrega de subsidios a las familias afectadas.