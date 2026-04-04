Mario Ishii se reunió con el alcalde de Bombay para llevar a la India la red del aprendizaje de la UNESCO

En su rol como Vicepresidente de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica de la UNESCO, el senador bonaerense Mario Ishii intensificó la expansión del foro educativo hacia Bombay, India. "Un paso clave para seguir fortaleciendo la cooperación internacional, el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo sostenible", resaltó.

Durante su misión oficial en el sur de Asia, Ishii mantuvo un encuentro clave con el alcalde de Bombay, Sanjay Shankar Ghadi, "incorporando a la ciudad de la India en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO".

De esta manera el vicepresidente 1° del Senado Bonaerense, expande el exitoso modelo educativo de José C. Paz a la República de la India, tras destacar en los foros de Arabia Saudita, Corea del Sur y Latinoamérica; promoviendo la modernización educativa y la robótica, buscando conectar la experiencia paceña con ciudades globales. Esta política pública se sostiene bajo la premisa de un Estado presente que no solo construye edificios, sino que genera capacidades para que cada vecino pueda desarrollarse en su propio territorio.

"Se trata de aprender a pensar con tecnología, comprender datos y desarrollar criterio. Un ejemplo concreto es lo que venimos impulsando en José C. Paz, con propuestas desde los dos años de edad que integran tecnología y lenguas como parte del desarrollo temprano, con un aprendizaje exitoso, guiado, con objetivos claros y métodos adecuados en cada etapa", recalcó Ishii.

Asimismo, subrayó: "Así, vamos a preparar a las nuevas generaciones, enfocándonos este año 2026 en un aprendizaje que trascienda la memoria hacia el pensamiento crítico, la creatividad y la adaptación a un mundo digitalizado, fomentando una sociedad más justa y desarrollada".

Manteniendo a José C. Paz de Argentina como bandera identitaria, Mario Ishii con un colosal desarrollo de la Educación Pública y, con una calificada política municipal priorizó la creación de espacios de aprendizaje en cada barrio paceño: Desde jardines de infantes hasta Universidades, consolidando una red que combina educación, salud y trabajo, construyendo capacidades para un Estado presente que garantiza el derecho a la educación. "Ahí está la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO y nosotros para responder los desafíos actuales con las claves para la transformación", explica su Vicepresidente para Latinoamérica.

Con una agenda 2030, destacando modelos educativos y de inclusión social, el Dr. Mario Ishii reafirmó en Bombay-República de la India que "sin educación no hay futuro". "Trabajemos en solucionar los problemas educativos como prioridad, por el bienestar de nuestros pueblos", sentenció.