Mario Ishii suma nuevas carreras internacionales al Polo Universitario de José C. Paz

El Polo Universitario Internacional de José C. Paz ampliará su oferta académica tras la firma de nuevos convenios con instituciones educativas de alcance global. La iniciativa fue impulsada por Mario Ishii, vicepresidente primero de la Cámara de Senadores bonaerense e intendente en uso de licencia del distrito, en el marco de una agenda oficial en el exterior orientada a fortalecer el acceso a la educación superior de calidad.

Los acuerdos, alcanzados durante su visita a la República Popular China, buscan incorporar carreras estratégicas vinculadas a sectores de alta demanda laboral. Desde el municipio destacaron que estas políticas apuntan a garantizar oportunidades de formación con estándares internacionales, promoviendo la inclusión educativa y el desarrollo local a través del conocimiento.

Entre las instituciones que se suman se encuentra el Instituto Politécnico de Shenyang, que incorporará carreras vinculadas a la tecnología electrónica automotriz, comunicaciones modernas, vehículos de nueva energía e inteligencia artificial. Por su parte, la He University, especializada en oftalmología y optometría, ofrecerá formación en salud visual y tecnoestética, junto con la provisión de equipamiento, transferencia tecnológica e incorporación de herramientas de inteligencia artificial para fortalecer el sistema sanitario.

Otro de los acuerdos destacados fue con Midwest University, con presencia en Estados Unidos, Corea y China, que dictará carreras de grado con certificación internacional en aviación, tecnologías del transporte, inteligencia artificial, arte, negocios y liderazgo. Además, el convenio contempla posibilidades de intercambio académico y marca la expansión de esta universidad en Latinoamérica con base en José C. Paz.

Con estas incorporaciones, el Polo Universitario Internacional consolida su perfil como un espacio de formación con proyección global, orientado a vincular a los estudiantes con las nuevas demandas del mercado laboral y a potenciar el desarrollo educativo del distrito.