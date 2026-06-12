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Viernes, 12 de junio de 2026

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José C. Paz: 5000 estudiantes recibieron su buzo de egresados como símbolo de reconocimiento al cierre de una etapa clave de sus vidas

El intendente en uso de licencia y vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje UNESCO, Mario Ishii, realizó la entrega de esta vestimenta y resaltó que siempre estarán "del lado de los jóvenes".

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Unos 5000 estudiantes que están en el último año de la escuela secundaria recibieron sus buzos de egresados en José C. Paz y celebraron con este reconocimiento la posibilidad de transitar el cierre de una etapa muy valiosa en su desarrollo como personas.

En un acto multitudinario celebrado en el predio de la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial (I.A.), el senador bonaerense, intendente en uso de licencia y vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje UNESCO, Mario Ishii, realizó la entrega de la vestimenta.

José C. Paz: 5000 estudiantes recibieron su buzo de egresados como símbolo de reconocimiento al cierre de una etapa clave de sus vidas

La entrega de estos buzos se realizo a alumnos de escuelas tanto estatales como privadas del distrito, como símbolo de reconocimiento a una etapa cumplida.

"Cómo ciudad del aprendizaje reconocida por la UNESCO, reafirmamos nuestro compromiso con la educación, equidad e inclusión para los paceños", resaltó el Municipio de José C Paz.

José C. Paz: 5000 estudiantes recibieron su buzo de egresados como símbolo de reconocimiento al cierre de una etapa clave de sus vidas

En un mismo sentido, Ishii resaltó en un mensaje publicado en sus redes sociales: "Hoy entregamos 5.000 buzos de egresados a estudiantes de escuelas secundarias de José C Paz. Compartimos una jornada muy especial junto a chicos que están finalizando una etapa importante de sus vidas".

 "Siempre vamos a estar del lado de nuestros jóvenes, alentándolos a seguir estudiando y a construir su futuro en las universidades de nuestro distrito", remarcó.

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