¡VIDEO! La ciclogénesis destruyó 2.000 metros de rambla en Monte Hermoso

El fuerte temporal extratropical que afectó durante casi 48 horas a la costa bonaerense dejó severos daños materiales y la destrucción de más de 2.000 metros de rambla en Monte Hermoso.

El fenómeno, asociado a una intensa ciclogénesis, provocó un oleaje excepcional que desplazó parte de la estructura de madera hasta 150 metros hacia el interior de las calles de la ciudad.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, las ráfagas alcanzaron velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora, mientras que las olas llegaron a medir entre 7 y 8 metros de altura en distintos puntos del Atlántico.

Impacto del fenómeno climático

La situación en Monte Hermoso se vio agravada por la persistencia del viento durante dos días consecutivos y la coincidencia con una segunda pleamar.

Este escenario incrementó la erosión costera, terminando de socavar sectores de infraestructura que habían sido reconstruidos recientemente.

De acuerdo a la información relevada, el episodio estuvo precedido por alertas amarilla y naranja. La fuerza del mar fue tal que las estructuras de madera no resistieron el embate del agua, generando pérdidas que las autoridades locales ya califican como millonarias debido a la magnitud de la superficie afectada.

Diálogo exclusivo de Hernán Arranz, intendente de Monte Hermosa con Crónica TV

Operativos de seguridad y reclamos locales

Tras el paso de la tormenta, equipos de Defensa Civil, bomberos y cooperativas eléctricas iniciaron las tareas para retirar los restos de la rambla y garantizar la seguridad en la zona. Las labores se centran en despejar los accesos y evaluar la estabilidad del frente costero tras el avance del mar.

En este contexto, vecinos y comerciantes de la localidad manifestaron su preocupación por el impacto económico. "Vecinos y comerciantes reclaman precisiones sobre los costos y los tiempos de reconstrucción de las áreas destruidas", en un marco de complejidad financiera y fuera de la temporada turística.

Asimismo, se destacó que los daños en los paseos costeros afectan la movilidad diaria de trabajadores y usuarios del transporte público que utilizan estos accesos de manera habitual.