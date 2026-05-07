Un tornado en Las Flores provocó serios destrozos y dejó sin suministro eléctrico a gran parte de la ciudad

Un violento tornado dejó serios destrozos en el partido bonaerense de Las Flores, y si bien todavía no hay una cifra exacta de los perjuicios una vivienda familiar quedó totalmente destruida y las personas que la habitaban tuvieron que ser evacuadas.

Tras el desplome de la estructura por el fenómeno, se activó de forma inmediata la sirena pública, y se convocó a los Bomberos Voluntarios y los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta el lugar del siniestro.

El operativo de rescate se puso en marcha ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas entre los escombros, por lo que la situación generó momentos de tensión y preocupación en la comunidad.

Se confirmó que tres adultos y un menor, integrantes de la familia afectada, fueron rescatados y trasladados para recibir atención médica. Las personas permanecen en observación tras haber sufrido politraumatismos como consecuencia del derrumbe de la vivienda, aunque todos se encuentran fuera de peligro, según informó Noticias Las Flores.

Diversos operativos en Las Flores

Aunque no está confirmado cuál fue el saldo que dejó el fenómeno meteorológico, se indicó que hubo un importante despliegue de los equipos de emergencia, que trabajaron en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes y asistir a los damnificados.

De hecho, diversos automovilistas que transitaban por la Ruta Nacional 3 a la altura de Las Flores captaron imágenes de una formación impactante en el cielo, similar a una columna que descendía desde las nubes en plena tormenta. El material, difundido en redes sociales, llevaron a testigos a describir el fenómeno como un posible tornado.

Espeluznante imagen del tornado en el partido de Las Flores (X).

Si bien desde la Municipalidad de Las Flores no se emitió ningún comunicado oficial por el momento, desde la Cooperativa de Electricidad de Las Flores confirmaron que hubo varias zonas sin suministro. "Debido a las condiciones climáticas y a situaciones ajenas a la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, el sector rural permaneció sin suministro eléctrico durante un período prolongado", indicaron.

Según Las Flores TV, la compañía explicó que el corte estuvo originado por "la salida de frecuencia de la línea de alta tensión". Por este motivo, señaló que el servicio de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima (TRANSBA S.A.) resolvió interrumpir el servicio en el alimentador que distribuye la corriente en la región.

Varios sectores sin suministro eléctrico

Luego que la empresa distribuidora comunicara que en varios sectores el servicio se restableció, apuntaron que la localidad de Pardo continuará sin energía eléctrica producto del derrumbe de la vivienda del Paraje Harosteguy. Asimismo, aclaron que se trató de un pedido realizado por los Bomberos Voluntarios. "Las cuadrillas continúan trabajando para normalizar el servicio a la mayor brevedad posible. Agradecemos la comprensión", expresaron.



