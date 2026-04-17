Mau y Ricky lanzan "Las Flores", el adelanto más personal de su próximo álbum

Mau y Ricky construyó su carrera entre el pop latino, la composición y una fuerte presencia en la industria musical. Sin embargo, lejos de quedarse en fórmulas conocidas, los hermanos Montaner buscan reinventarse con cada proyecto.

Además de cantar, ambos desarrollaron un perfil como productores, compositores y creadores de contenido, conectando con nuevas audiencias y explorando formatos innovadores para presentar su música.

"Las Flores": una canción con historia propia

El nuevo single "Las Flores" no es solo un adelanto: funciona como el eje central del próximo álbum "Ricky y Mau", que verá la luz el 28 de mayo.

La particularidad de este lanzamiento radica en su origen. La canción fue escrita por Ricky Montaner como una especie de carta emocional dedicada a Mau Montaner, lo que le aporta una carga íntima pocas veces vista en su discografía.

Con una combinación de sensibilidad pop y elementos de raíz, el tema se posiciona como uno de los momentos más personales del dúo.

Un álbum con identidad y narrativa

El proyecto "Ricky y Mau" no solo propone nuevas canciones, sino también una narrativa construida desde hace meses en redes sociales.

Allí, los artistas jugaron con la idea de invertir su nombre como dúo, generando expectativa entre los fans y dando pistas sobre esta nueva etapa.

"Las Flores", en ese contexto, aparece como la pieza que le da sentido a todo el concepto.

Una gira diferente: cercanía total con el público

Para acompañar este lanzamiento, Mau y Ricky anunciaron una serie de shows íntimos en Latinoamérica.

El recorrido incluirá ciudades como Buenos Aires, Asunción, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Ciudad de México, con una propuesta que rompe con el formato tradicional de recital.

En Argentina, se presentarán el 1 de mayo en Sala SinPiso, en un show pensado para vivir el disco antes de su estreno oficial.

La idea es clara: generar un vínculo directo con el público, en espacios reducidos y con una experiencia más cercana.

Un nuevo capítulo en su carrera

Con "Las Flores", Mau y Ricky no solo adelantan un disco, sino que marcan un cambio de rumbo. La apuesta por lo emocional, lo conceptual y lo íntimo deja en evidencia una madurez artística que redefine su identidad.

En un contexto donde la inmediatez domina la industria, el dúo elige contar una historia y construir un universo propio. Y si este single es una muestra de lo que viene, todo indica que su próximo álbum será uno de los lanzamientos más personales de su carrera.