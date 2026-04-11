Alejandro Lerner presenta "Déjame Volver" y sorprende con un sonido más rockero

Hablar de Alejandro Lerner es hablar de una de las figuras más influyentes de la música argentina.

Con una carrera que atraviesa generaciones, el artista logró construir un repertorio de canciones icónicas que forman parte de la identidad cultural del país y del cancionero latinoamericano.

Su capacidad para combinar emoción, melodía y profundidad en las letras lo convirtió en un referente indiscutido, reconocido tanto por el público como por la industria.

A lo largo de los años, su obra no solo se mantuvo vigente, sino que también supo adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Un regreso esperado: vuelta al estudio tras una década

Después de diez años sin editar un álbum de estudio, el reconocido artista confirma su regreso discográfico con un nuevo trabajo en pleno proceso de grabación. La noticia genera expectativa entre sus seguidores, que aguardaban material inédito del artista.

Este anuncio llega acompañado por el lanzamiento de "Déjame Volver", el primer adelanto de lo que será esta nueva etapa creativa. La canción no solo marca un regreso, sino que también deja ver una evolución sonora en su propuesta.

"Déjame Volver": un adelanto con impronta renovada

El flamante single, ya disponible en plataformas digitales, presenta un sonido más rockero que sorprende y refresca el estilo característico de Lerner.

Acompañado por un video impactante, el tema funciona como carta de presentación de un disco que promete explorar nuevas texturas sin perder la esencia emocional que define su carrera.

En palabras del propio artista: "Estoy muy entusiasmado con todo el proceso de este nuevo trabajo, disfrutando mucho, y creo que se van a sorprender".

Un show clave en el Gran Rex

El regreso musical tendrá su correlato en vivo el próximo 26 de abril en el Teatro Gran Rex, donde el músico se reencontrará con su público.

La noche promete un recorrido por sus grandes clásicos -verdaderos himnos de la música en español- junto con la posible incorporación de este nuevo material. Será una oportunidad única para revivir canciones que marcaron generaciones y celebrar su vigencia artística.

Además, su trayectoria reciente incluye importantes reconocimientos, como el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes del panorama latino.

Una nueva etapa cargada de expectativas

El lanzamiento de "Déjame Volver" no solo significa una canción más en la discografía de Alejandro Lerner, sino el inicio de una nueva etapa artística tras años de singles y colaboraciones.

Con un disco en camino, un sonido renovado y un show emblemático en puerta, el artista reafirma su vigencia y demuestra que su conexión con el público sigue intacta.

Las últimas entradas para su presentación ya se encuentran disponibles, anticipando una noche cargada de emoción, nostalgia y estreno.