Tobika captura la noche y las emociones en "Dos Horas", su nuevo lanzamiento

La escena musical argentina sigue renovándose y entre sus nombres emergentes aparece con fuerza Tobika, un artista que, con apenas 19 años, ya comienza a trazar un camino propio dentro de la industria.

Su crecimiento no es casual: combina una búsqueda estética clara con una conexión directa con su generación. Desde sus primeras canciones hasta sus recientes presentaciones en vivo, el joven artista construye un universo donde lo emocional, lo nocturno y lo cotidiano se entrelazan con naturalidad.

El 2026 lo encuentra en pleno ascenso, tras su debut en el Lollapalooza Argentina, el impacto viral de "Chika Hippie" en redes sociales y el anuncio de su primera gira por distintas ciudades.

"Dos Horas": una historia de desencuentros y emociones

Con "Dos Horas", Tobika captura el pulso de la noche desde un lugar íntimo y reconocible. La canción nace de una experiencia concreta: una cita que no salió como esperaba, una espera bajo la lluvia que se extendió más de lo previsto.

A partir de ese punto, el artista construye una narrativa cargada de deseo, incertidumbre y frustración, donde la noche se convierte en escenario emocional. El relato avanza entre lo que no fue y ese impulso inevitable de seguir adelante, incluso cuando algo ya no encaja.

Con una impronta marcada por la sensualidad, la ironía y el carácter, el single logra transformar una escena cotidiana en una experiencia intensa y provocadora.

Un sonido que mezcla raíces y presente

Musicalmente, "Dos Horas" propone una fusión que define el ADN artístico de Tobika: lo urbano se entrelaza con matices nocturnos y una base orgánica que sostiene toda la narrativa.

Las texturas sonoras y los climas acompañan la tensión del relato, generando una atmósfera envolvente que potencia el costado más callejero de la canción, sin perder sensibilidad.

Este enfoque reafirma su capacidad para moverse entre géneros y construir un lenguaje propio, donde tradición y modernidad dialogan constantemente.

Tour 2026: primeras fechas confirmadas

El lanzamiento llega acompañado por el anuncio de su gira, que lo llevará a distintos puntos del país y la región durante mayo:

08/05 - Uruguay

09/05 - Uruguay

17/05 - La Plata

21/05 - Rosario

22/05 - Córdoba





Como antesala, Tobika ya se presentó en el Usina del Arte, donde reunió a más de 1.100 personas, marcando el inicio de esta nueva etapa en vivo.

Un artista atravesado por la cultura y la calle

Detrás del proyecto está Tobías Nahuel Sielicki, un joven de Villa Urquiza que comenzó a hacer música a los 12 años y que hoy construye una identidad atravesada por múltiples influencias.

En su universo conviven la lírica profunda de Luis Alberto Spinetta, la reinvención estética de Rosalía y la fusión contemporánea de C. Tangana.

Pero su búsqueda no termina en la música: la literatura también ocupa un lugar central. Autores como César González, Jorge Luis Borges y Selva Almada atraviesan su forma de pensar, escribir y construir relatos.

Entre la tradición y el futuro

Las canciones de Tobika respiran bohemia porteña: barrios, historias mínimas, emociones intensas y una sensibilidad que conecta con lo cotidiano.

Su propuesta se mueve en ese límite entre el folclore argentino y latinoamericano -como la chacarera o la zamba- y los sonidos urbanos actuales, generando un puente entre tradición y futuro.

Una historia que recién empieza

Con "Dos Horas", Tobika no solo suma un nuevo lanzamiento a su repertorio: reafirma su identidad artística y su lugar dentro de una escena en constante transformación.

Mientras trabaja en nuevas canciones que verán la luz próximamente, el artista deja en claro que su camino está en plena construcción, pero con una dirección firme.

Y en ese recorrido, una idea aparece como motor y declaración: "La razón es cantar, ir cantando por todos los barrios por cada rincón de mi casa".