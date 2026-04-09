Fuerte preocupación por Andrea Del Boca tras dejar "Gran Hermano": "Lloró todo el día, está angustiada..."

El paso de Andrea Del Boca por "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) terminó de manera inesperada y dejó secuelas que hoy van más allá de lo físico. Luego del accidente que obligó a su salida, comenzaron a surgir versiones sobre cómo atraviesa estos días puertas adentro, en un contexto marcado por la sensibilidad y el impacto emocional.

Alejada de la exposición, la actriz transita este momento contenida por su entorno más cercano, mientras intenta procesar lo vivido dentro del reality y sus consecuencias fuera de él.

La situación tomó mayor dimensión luego de que se conocieran nuevas imágenes del episodio, difundidas por Santiago del Moro, que evidenciaron la gravedad de la caída. En ese contexto, Guido Záffora reveló información en el programa "DDM" (América TV) sobre el difícil momento que atraviesa la actriz.

"Hay una crisis total con Andrea Del Boca, las imágenes de su caída son impactantes", aseguró el panelista, dejando en claro la magnitud de lo sucedido.

Impacto emocional y desconcierto

Según trascendió, el golpe no fue únicamente físico. El impacto emocional también habría sido profundo. "Andrea no la está pasando bien, está en su casa. Tuve la oportunidad de hablar con su entorno y está sorprendida con lo que ve en la televisión", explicó Záffora, reflejando el desconcierto de la actriz frente a la repercusión de su salida.

Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con la reacción del público:

"Pensaba que la gente la quería más y se encontró con un panorama distinto", reveló el periodista.

Viejas heridas que vuelven

En medio de este contexto, otro factor se sumó para intensificar el malestar: la reciente exposición de Ricardo Biasotti en el Congreso de la Nación. "Sintió mucho enojo con ver a Biasotti. Justo coincidió su salida con la exposición de Ricardo en el Senado", contó el periodista, evidenciando cómo ambos temas se superpusieron en un momento crítico.

Además, explicó cómo fue recibiendo esa información: "Lo de él se lo fueron contando a cuenta gotas". Mientras tanto, la actriz se mantiene acompañada por su círculo íntimo: "Ella está en su casa siendo cuidada por su familia".

El dato más contundente llegó al final del relato y expone con claridad su estado actual: "Andrea ayer lloró todo el día, está angustiada y no quiere saber nada con Gran Hermano. Siente que es una exposición".

Una frase que resume el difícil presente de Andrea del Boca, atravesado por el dolor físico, la presión mediática y situaciones personales que se reactivaron en simultáneo.

%uD83D%uDD34 LA DEPRESIÓN DE ANDREA DEL BOCA TRAS SU SALIDA DE LA CASA DE GH#DDM @ddm_ok pic.twitter.com/5aD34C9KIr — América TV (@AmericaTV) April 9, 2026

Por ahora, la actriz eligió alejarse de la exposición pública y enfocarse en su recuperación, rodeada de sus afectos. En un contexto donde la intensidad mediática no da respiro, todo indica que prioriza su bienestar personal.

El tiempo será clave para saber cómo continúa este proceso, en medio de un escenario que combina salud, emociones y una fuerte repercusión pública.