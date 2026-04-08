La hija de Andrea del Boca contó cómo está su mamá tras accidentarse: "Llena de sangre, la paleta desplazada y..."

Andrea del Boca sufrió un fuerte accidente doméstico que la obligó a salir de la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" y, tras los estudios en la cabeza, Santiago del Moro confirmó que no volverá al juego. Su hija Anna asoma como la reemplazante más firme. Y mientras todos especulan, ella misma soltó detalles durísimos de cómo está su mamá.

Después de 44 días adentro del reality, la actriz quedó afuera para siempre por una caída tremenda. Cayó redonda, de boca, como un peso muerto, sin poder frenar el golpe con las manos. Su cara se estampó contra el piso y la tuvieron que atender de urgencia, en medio de gritos, llanto y mucha angustia. Ya en su casa, con su mamá y su hija, Andrea mira el resto de "Gran Hermano Generación Dorada" desde el sillón. Pero quien entró en la mira es Anna, la candidata más fuerte para ocupar su lugar.

La noche del martes, Anna habló con sus compañeros de La jugada, el stream de Telefe que conduce Fede Popgold. "Ustedes me vieron en el minuto a minuto, y me tuve que comer esta noticia en el vivo, más que nada porque saben que yo soy como la única adulta responsable que estaba con mis abuelas, y me llaman ellas llorando. Por ende fue un susto importante. Y salí corriendo al hospital", contó la joven, que siente un mix de sensaciones entre el luto y el vértigo de sentirse una estrella pop desde que en Intrusos filtraron que la quieren en "GH".

Para Anna, la imagen que vio al llegar al sanatorio fue impresionante, estremecedora. "Los que la conocen saben que es muy pálida, pero estaba más pálida, el rimel corrido, la boca llena de sangre, la paleta desplazada para atrás y le tuvieron que hacer unos puntos", describió. Ver a su mamá así, después de más de un mes sin abrazarla, la movilizó por completo. "Fue un reencuentro y le pude dar un abrazo, pero no lo esperaba en esos términos. Estoy más tranquila porque está con nosotras", agregó.

¿Anna está dispuesta a meterse a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" para seguir el camino que abrió su mamá? "Por supuesto que entraría", aseguró sin dudar. Y va más allá: la joven, que también es actriz, contó que haría las mismas alianzas que Andrea dentro del juego. "Ella contenta, chocha, todo lo que yo quiera hacer ella me va a aplaudir, me va a sostener la mano siempre", aclaró Anna, aunque no quiso largar más detalles.

Lo que quedó claro es que madre e hija ya hablaron del tema. Andrea la apoya al cien por ciento. Mientras la actriz se recupera en casa, con puntos en la cara y la paleta todavía lastimada, la puerta giratoria del reality tiene un nombre sonando fuerte. Anna Chiara espera el llamado. Y si entra, promete jugar con la misma garra que su vieja. El tiempo dirá si la historia se repite... o se reinventa.