Karina Mazzocco se operó y mostró el resultado de sus cirugías estéticas: "Sentía el deseo de.."

En un contexto atravesado por cambios importantes en su vida profesional, Karina Mazzocco decidió enfocarse también en cuestiones personales y avanzar con dos intervenciones estéticas que venía evaluando desde hacía tiempo. La conductora compartió cada detalle con sus seguidores y explicó cuáles fueron las razones que la llevaron a tomar esa decisión.

La reconocida conductora, que atraviesa el final de "A la tarde" en América TV, utilizó sus redes sociales para mostrar el antes y después de las operaciones y también para transmitir tranquilidad sobre su estado de salud luego de la cirugía.

La decisión que venía pensando desde hacía tiempo

Antes de ingresar al quirófano, Karina Mazzocco explicó que uno de los cambios que deseaba realizarse estaba relacionado con su busto. Según contó, no era la primera vez que se sometía a una intervención de este tipo, aunque sentía que necesitaba volver a hacerlo.

"Mañana entro a quirófano, me voy a hacer una reducción de mamas, que ya me había hecho una, pero necesitaba un refresh", expresó la conductora en un video compartido en Instagram.

La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, que reaccionaron con mensajes de apoyo y buenos deseos para la recuperación.

El retoque estético que también quiso hacerse

Además de la reducción mamaria, la conductora aprovechó la operación para modificar otro aspecto físico que le generaba incomodidad en su día a día. En esta oportunidad, decidió achicarse los lóbulos de las orejas.

Con total sinceridad, explicó qué era lo que le molestaba y cómo surgió la idea de realizarse ese retoque: "Estoy muy contenta con el achicamiento de mis lóbulos; me molestaba porque uso el pelo recogido y me gustan los aros chicos. Ya que entraba al quirófano, dije: "Ya que estamos, achicamos un poco los lóbulos".

Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y volvieron a instalar el tema en redes sociales y portales de espectáculos.

Cómo evoluciona la recuperación de Karina Mazzocco

Después de la intervención, Karina Mazzocco reapareció para contar cómo se sentía en las primeras horas del postoperatorio. Aunque reconoció que la cirugía mamaria fue importante, aseguró que la recuperación avanzaba favorablemente.

"En cuanto a la operación mamaria, fue una operación grande; voy a ver a mi cirujano, no tengo ni 24 horas operada. Estoy muy bien", contó frente a cámara.

Un momento de cambios personales y laborales

Mientras enfrenta el cierre de una etapa televisiva en América TV, la conductora eligió mostrarse auténtica y compartir con naturalidad una experiencia íntima.

Su testimonio generó repercusión entre quienes valoraron la transparencia con la que habló sobre las cirugías y los motivos personales detrás de cada decisión.