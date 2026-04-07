La hija de Andrea Del Boca, podría ingresar a "Gran Hermano" para reemplazar a su mamá: "Una jugada maestra..."

En una noche cargada de tensión por la eliminación de Cinzia de "Gran Hermano Generación Dorada", Andrea del Boca sufrió un fuerte accidente doméstico que la obligó a salir de la casa para realizarse estudios en la cabeza. Este martes, Santiago del Moro confirmó que no volverá al juego y ya circulan versiones sobre quién ocuparía su lugar: su hija, Anna del Boca, aparece como principal candidata.

La noticia generó impacto entre los seguidores del reality de Telefe, que seguían de cerca el desempeño de la actriz y esperaban verla llegar a la final. Mientras se aguardan novedades sobre su estado de salud, comenzaron a barajarse posibles reemplazos. Uno de los nombres que más fuerza tomó en las últimas horas fue el de la joven, en una movida que podría cambiar el rumbo de la competencia.

En la emisión de este martes de "Intrusos" (América TV), Daniel Ambrosino dio detalles sobre esta posibilidad. "Hay una negociación, hay charlas, hay intención que quien ingrese a la casa sea Anna. No digo como reemplazo, quizás sea como dijeron ustedes de forma provisoria hasta que Andrea pueda volver", lanzó.

Y sumó: "Obviamente se van a escuchar un montón de nombres porque nada de todo esto está confirmado. (...) Pero sí hay intenciones y una charla informal con Anna del Boca para que ingrese a la casa de Gran Hermano".

Andrea Del Boca y su hija, Anna.

"De concretarse la negociación, para mí sería una jugada maestra", destacó el periodista. Sin embargo, aclaró que la decisión no es sencilla y depende de varios factores, entre ellos la voluntad de Anna y la evolución de la recuperación de su madre.

Por su parte, Rodrigo Lussich analizó los distintos escenarios que podrían darse en caso de concretarse el ingreso. "Además ella conservaría los votos de la madre. Entra para que toda la gente que apoyaba a su madre, la sigue apoyando a ella. Y quién te dice que, si llegan a ganar, después retiren el premio juntas", concluyó, dejando abierta una estrategia que no pasaría desapercibida entre los seguidores de "Gran Hermano".