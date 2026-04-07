Emanuel y Eduardo planean traicionar a Solange en "Gran Hermano": "Con nosotros no es el tema..."

Este lunes 6 de abril, Cinzia Francischiello se convirtió en la séptima eliminada de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe). La oriunda de Venezuela perdió el versus con Yipio, con el 53,9% de los votos negativos. En medio de la repercusión por su salida, Emanuel di Gioia y Eduardo Carrera planean soltarle la mano a Solange Abraham. ¿Se disuelve el grupo de "Los 4 Fantásticos"?

"Sabés por qué viene el hate, ¿no? No tenemos que hacer más esa. Nos van a sacar de a uno a cada uno. Nos van a sacar matando", enfatizó Emanuel su preocupación en una charla con Eduardo, quien le respondió: "Ya sabés que con nosotros no es el tema. Nos tendrían que haber consultado lo que hicieron".

Cinzia es la nueva eliminada de "Gran Hermano Generación Dorada".

Los jugadores de "Gran Hermano" dejaron entrever que responsabilizan a Solange por la eliminación de Cinzia. "¿Qué tenemos que ver nosotros?", lanzó Ema, tomando distancia de la jugada de su compañera. Acto seguido, llegó Sol hacia donde ellos se encontraban y cambió el tono de la charla.

"No era el momento. Encima, yo le dije a Eduardo: 'Se va ella'. Antes de la placa, cuando le vi la cara a Santiago (del Moro) pensé que se iba", hizo su descargo Emanuel. "Yo en un momento lo intuí", sumó Eduardo, quien le preguntó a Solange si a ella también lo intuyó, pero la "hermanita" no le contestó.

Finalmente, Emanuel di Gioia pidió cambiar la estrategia de los "4F" y predijo lo que ocurrirá esta semana: "Tenemos que hacer una vuelta de tuerca, pero urgente. Yo digo que quedamos los tres arriba".