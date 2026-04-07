Emanuel y Eduardo planean traicionar a Solange en "Gran Hermano": "Con nosotros no es el tema..."
Tras la eliminación de Cinzia, el grupo de "Los 4 fantásticos" mostró las primeras grietas y parece ir camino a la disolución en el reality de Telefe. ¡Mirá el video!
Este lunes 6 de abril, Cinzia Francischiello se convirtió en la séptima eliminada de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe). La oriunda de Venezuela perdió el versus con Yipio, con el 53,9% de los votos negativos. En medio de la repercusión por su salida, Emanuel di Gioia y Eduardo Carrera planean soltarle la mano a Solange Abraham. ¿Se disuelve el grupo de "Los 4 Fantásticos"?
"Sabés por qué viene el hate, ¿no? No tenemos que hacer más esa. Nos van a sacar de a uno a cada uno. Nos van a sacar matando", enfatizó Emanuel su preocupación en una charla con Eduardo, quien le respondió: "Ya sabés que con nosotros no es el tema. Nos tendrían que haber consultado lo que hicieron".
Los jugadores de "Gran Hermano" dejaron entrever que responsabilizan a Solange por la eliminación de Cinzia. "¿Qué tenemos que ver nosotros?", lanzó Ema, tomando distancia de la jugada de su compañera. Acto seguido, llegó Sol hacia donde ellos se encontraban y cambió el tono de la charla.
"No era el momento. Encima, yo le dije a Eduardo: 'Se va ella'. Antes de la placa, cuando le vi la cara a Santiago (del Moro) pensé que se iba", hizo su descargo Emanuel. "Yo en un momento lo intuí", sumó Eduardo, quien le preguntó a Solange si a ella también lo intuyó, pero la "hermanita" no le contestó.
Finalmente, Emanuel di Gioia pidió cambiar la estrategia de los "4F" y predijo lo que ocurrirá esta semana: "Tenemos que hacer una vuelta de tuerca, pero urgente. Yo digo que quedamos los tres arriba".