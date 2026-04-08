Impactante video del accidente de Andrea del Boca en "Gran Hermano": "Quiero a mi mamá..."

Este miércoles 8 de abril, los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada" se enteraron en vivo de que Andrea del Boca no volverá al reality de Telefe tras el accidente. Además, en el programa pusieron en pantalla imágenes impactantes de la fuerte caída que dejó a la actriz fuera de la competencia.

"Me parece que tenemos que separar las cosas: te puede gustar más o menos ella, la podés bancar o no como jugadora, pero como ser humano es una persona que cayó al piso con su boca", sostuvo Santiago del Moro, quien se refirió a las repercusiones de la salida de Andrea.

El conductor negó que fueran ciertas muchas de las cosas que se dijeron sobre Andrea del Boca, como que cobraba un millonario sueldo por estar en "GH" y que tenía un contrato especial. Y advirtió: "Vemos un poco del material porque es muy fuerte".

En el video se pudo observar cómo Andrea se resbala y cae de lleno al piso sin apoyar las manos para amortiguar el impacto. La artista atinó a voltearse y allí se la vio con la boca ensangrentada. "Quiero a mi mamá", repetía Del Boca, en estado de shock.

Si bien Manuel Ibero fue corriendo a auxiliarla, la actriz estaba consternada y muy adolorida. Santiago del Moro confirmó que perdió no uno, sino dos dientes y que le hicieron puntos de sutura producto del golpe.