Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes están nominados y enfrentarán la placa negativa

Este miércoles 8 de abril, el reality de Telefe emitió la votación en el confesionario y ya quedó conformada la nueva placa de nominados. ¡Enterate más, en la nota!

 Luego de la prueba del líder de la semana, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) tuvo nueva gala de nominación. Con Pincoya fulminada, el resto de los jugadores nominó en vivo. Al final del programa se conformó la nueva placa de nominados.

En el arranque del programa, el "Big" decidió darle el liderazgo por tercera vez consecutiva a Martín. Fue después de sacárselo a Nazareno, quien habló de sus beneficios con Titi, cometiendo una infracción en el reality.

Martín eligió a Brian y Emanuel para que hagan la jugada de fulminar a un participante y quitarle la posibilidad de nominar a otros cinco jugadores. Los "hermanitos" fulminaron a Titi y le sacaron los votos a Yipio, Lolo, Manuel, Daniela y Nazareno.

Así votaron los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada"

Emanuel: La Maciel (2) y Daniela (1)

Brian: La Maciel (2) y Nazareno (1)

Martín: Lola (2) y Daniela (1)


Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

Últimas noticias de Gran Hermano