"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes están nominados y enfrentarán la placa negativa

Luego de la prueba del líder de la semana, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) tuvo nueva gala de nominación. Con Pincoya fulminada, el resto de los jugadores nominó en vivo. Al final del programa se conformó la nueva placa de nominados.

En el arranque del programa, el "Big" decidió darle el liderazgo por tercera vez consecutiva a Martín. Fue después de sacárselo a Nazareno, quien habló de sus beneficios con Titi, cometiendo una infracción en el reality.

Martín eligió a Brian y Emanuel para que hagan la jugada de fulminar a un participante y quitarle la posibilidad de nominar a otros cinco jugadores. Los "hermanitos" fulminaron a Titi y le sacaron los votos a Yipio, Lolo, Manuel, Daniela y Nazareno.

Así votaron los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada"

Emanuel: La Maciel (2) y Daniela (1)

Brian: La Maciel (2) y Nazareno (1)

Martín: Lola (2) y Daniela (1)



