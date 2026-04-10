La NASA reveló la música que acompañó a los astronautas en el Artemis II

En el marco de una de las misiones más importantes de los últimos años, la NASA dio a conocer un detalle que conecta la exploración espacial con la vida cotidiana: la música que acompañó a los astronautas durante el recorrido.

La misión Artemis II, clave en el camino hacia el regreso del ser humano a la Luna, no solo puso a prueba sistemas técnicos y de seguridad, sino que también mantuvo viva una tradición que atraviesa generaciones: despertar a la tripulación con canciones elegidas especialmente.

Una playlist desde la Tierra hacia el espacio

A través de sus redes sociales, la NASA compartió una playlist oficial en Spotify titulada "Artemis II Wake-up songs", con los temas que sonaron a lo largo de los casi nueve días de misión.

Estas canciones fueron reproducidas desde el Control de Misión hacia la nave Orion, generando un puente simbólico entre la Tierra y el espacio.

De clásicos a hits actuales: una selección diversa

La lista refleja una gran variedad de estilos y épocas. Entre los temas destacados aparece "Under Pressure", el icónico tema de Queen junto a David Bowie, además de canciones de John Legend.

También se suma "Pink Pony Club" de Chappell Roan, demostrando cómo conviven clásicos y nuevas generaciones en una misma experiencia sonora.

La lista de canciones que acompañan a la misión del Artemis II

Una tradición que viaja desde hace más de 50 años

Según explicó la propia NASA, "cada canción fue elegida por la tripulación, continuando una tradición que comenzó hace más de 50 años".

Este gesto, que puede parecer simple, cumple un rol fundamental: aportar cercanía, motivación y un anclaje emocional en un entorno completamente ajeno como el espacio.

El camino hacia el regreso a la Luna

La misión Artemis II tuvo como objetivo principal validar los sistemas de seguridad necesarios para futuras expediciones. Durante este recorrido, la nave orbitó el lado oculto de la Luna, en un paso clave para lo que vendrá.

El operativo concluirá el 11 de abril, con el amerizaje en el océano Pacífico, cerca de San Diego.

Este avance será determinante para el próximo gran objetivo: la misión Artemis III, que buscará concretar el regreso del ser humano a la superficie lunar, específicamente en el polo sur.

Cuando la música también hace historia

Más allá de los avances tecnológicos, esta playlist deja en evidencia que incluso en los momentos más desafiantes, la música sigue siendo un elemento esencial.

En medio del silencio del espacio, las canciones funcionan como compañía, identidad y conexión con la Tierra. Y una vez más, demuestran que la cultura también viaja más allá de nuestro planeta.