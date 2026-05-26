Teresa Parodi presentó "Hasta que amanezca" con entradas agotadas en una noche profunda y conmovedora en La Trastienda

Teresa Parodi volvió a demostrar por qué es una de las voces más importantes y necesarias de la música popular argentina. Con localidades agotadas en La Trastienda, la artista presentó oficialmente Hasta que amanezca, su nuevo trabajo discográfico, en una noche atravesada por la emoción, la memoria y el encuentro colectivo alrededor de la canción.

Teresa Parodi presentó "Hasta que amanezca" con entradas agotadas en La Trastienda. P.h: Jacqueline Orion

Durante más de dos horas, Teresa construyó un concierto íntimo y profundo, donde cada tema encontró un espacio para resonar desde la sensibilidad y la reflexión. Más que un show, la presentación se transformó en una experiencia compartida entre artistas y público, con una conexión permanente sostenida por las historias, las melodías y las raíces que atraviesan toda su obra.

La noche comenzó de manera despojada y conmovedora. Sola en escena y acompañándose con su guitarra, Teresa interpretó "El otro país", marcando desde el inicio el clima emocional que tendría el concierto. Luego se sumó la banda integrada por Emilia Parodi, Ezequiel Parodi, Lautaro Parodi y Facundo Guevara, ampliando la dimensión sonora de una propuesta artística tan delicada como potente.

La artista recorrió clásicos de su carrera y estrenó por primera vez en vivo su nuevo disco completo. P.h: Jacqueline Orion

El repertorio combinó clásicos imprescindibles como "Musicagua", "Paisaje" y "Si se calla el cantor" con las canciones de Hasta que amanezca, disco que Teresa interpretó completo y en orden por primera vez en Buenos Aires.

El nuevo álbum expone un universo musical amplio y profundamente conectado con la tradición folklórica latinoamericana, pero abierto también a nuevas búsquedas estéticas. Chamamé, canción popular, murga, rap y sonoridades contemporáneas convivieron en escena con naturalidad, generando un espectáculo dinámico que alternó momentos introspectivos con pasajes festivos y celebratorios.

Uno de los puntos más destacados de la noche llegó con "Me veo en vos", junto a Shitstem, en un cruce artístico que tendió puentes entre generaciones y lenguajes musicales desde una interpretación intensa y cargada de emoción.

Shitstem, Julia Zenko, Maggie Cullen, Vanessa de Maria y OKTO fueron algunos de los invitados de la noche. P.h: Jacqueline Orion

También hubo momentos especialmente sensibles junto a Julia Zenko en "Sin miedo", Maggie Cullen en "Al Sur del Moconá" y la cantante brasileña Vanessa de Maria en una emotiva versión de "Paisaje".

La participación de su nieto Octavio (OKTO) en "Lento" y "Siempre a la misma hora" sumó nuevas texturas y sonoridades a una propuesta donde cada invitado apareció como parte natural de una misma búsqueda artística y humana.

Una celebración de la música popular argentina atravesada por la memoria, la emoción y el encuentro colectivo. P.h: Jacqueline Orion

Entre el público también estuvieron presentes figuras emblemáticas de la música argentina como Pedro Aznar, Víctor Heredia, Marilina Ross y Mavi Díaz, quienes acompañaron la presentación y recibieron una cálida ovación cuando Teresa los mencionó desde el escenario.

Con dirección musical de Matías Cella -quien además se sumó en guitarra eléctrica durante varios pasajes del show-, las canciones encontraron nuevos matices en vivo. El aporte del violonchelo de Marcela Vicente y el violín de Nicolás Constanzo terminó de construir una atmósfera delicada y cinematográfica que atravesó todo el concierto.

Hacia el final, Teresa reunió a varios de los invitados sobre el escenario para interpretar "Esa musiquita", cerrando la noche con una celebración colectiva cargada de emoción.

Una noche íntima y conmovedora donde Teresa Parodi volvió a confirmar la vigencia y profundidad de su obra. P.h: Jacqueline Orion

Con Hasta que amanezca, Teresa Parodi reafirma una trayectoria fundamental dentro de la música popular argentina. Una obra donde la canción sigue funcionando como refugio, memoria y abrazo colectivo. Y un concierto que confirmó, una vez más, su enorme capacidad para transformar un escenario en un espacio profundamente humano.