Nil Moliner presenta "NEXO", el disco más emocional y personal de su carrera

Después de una larga pausa lejos de los escenarios, Nil Moliner volvió a conectarse con la música desde un lugar completamente distinto. Esa experiencia terminó convirtiéndose en el motor creativo de NEXO, su cuarto álbum de estudio y uno de los trabajos más íntimos y personales de toda su carrera.

El cantante explicó que el disco nació después de atravesar un fuerte parate artístico de un año y medio sin conciertos, una situación que lo llevó a reencontrarse con la inspiración recién al regresar a los escenarios.

"Mi cuarto disco. Un disco que ha llegado con calma, después de dos años, impulsado por un parón de año y medio sin conciertos que me dejó sin aliento", expresó el músico sobre el proceso creativo del álbum.

Un disco atravesado por las conexiones y las emociones

Con NEXO, el artista apuesta por una propuesta que gira alrededor de los vínculos humanos, las emociones y las historias que marcan la vida de las personas.

"Estamos hechos de nexos y, en este disco, te cuento algunos de los míos", aseguró al describir el concepto central del trabajo.

El álbum también representa una etapa de exploración artística para el músico, que trabajó junto a distintos productores y experimentó nuevas maneras de composición en diferentes lugares.

"Tu cuerpo en braille", la canción que inició una nueva era

La primera gran puerta de entrada al universo de "NEXO" fue Tu cuerpo en braille, una canción que rápidamente se convirtió en un éxito en España.

El tema alcanzó en cuatro oportunidades el número uno de la radio española, obtuvo certificación de disco de oro y superó los 20 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Ese lanzamiento marcó el inicio de una nueva etapa musical para el cantante y funcionó como el punto de partida de un sonido más emocional y expansivo.

Canciones que muestran distintas facetas de Nil Moliner

A lo largo del álbum, Nil Moliner atraviesa distintos climas y emociones con canciones que van desde lo energético hasta lo más introspectivo.

Entre los temas destacados aparecen Ha pasado algo y Tenerte cerca, dos canciones de gran intensidad que continúan profundizando el espíritu luminoso del disco.

Uno de los momentos más conmovedores llega con Álex, una composición dedicada a las personas que ya no están físicamente pero continúan presentes desde el recuerdo y el afecto.

También sobresale Me acuerdo de ti, considerada por el propio artista como uno de los himnos centrales del álbum.

El costado más latino y bailable de "NEXO"

Otra de las sorpresas del disco aparece con Ya no estoy triste, canción realizada junto a Dollar Selmouni.

Con una fuerte influencia latina, el tema aporta ritmo, energía y un costado más festivo al álbum, un terreno musical en el que Moliner ya había mostrado gran comodidad en trabajos anteriores.

La canción se convirtió rápidamente en uno de los adelantos más comentados por sus seguidores gracias a su espíritu positivo y bailable.

Historias personales, recuerdos y canciones inéditas

Dentro de las canciones inéditas del álbum también aparece Vive lento y ama bien, un tema muy especial para el artista.

Según contó el propio cantante, es la única canción que lleva tatuada en su piel y representa una filosofía de vida que aprendió a valorar durante los últimos años.

Otro de los momentos destacados llega con Te escribiré, inspirada en Cadaqués, el histórico pueblo de la costa catalana que sirvió de inspiración para numerosos artistas por su paisaje, su energía y su identidad cultural.

Además, el disco incluye Bona nit, una canción en catalán que reconstruye una historia de amor adolescente vinculada a recuerdos de campamentos y canciones compartidas antes de dormir.

Mucho más que un disco

Con "NEXO", Nil Moliner deja en claro que busca construir una conexión mucho más emocional con su público.

En esta nueva etapa, el artista prioriza las sensaciones, la cercanía y la capacidad de la música para unir personas a través de experiencias comunes.

"NEXO es mucho más que un álbum, es un sentimiento de unión único", resumió el cantante sobre una obra que refleja su evolución artística y personal.



