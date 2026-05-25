"Se dijeron muchas mentiras": la contundente frase de Emilia Mernes sobre su pelea con Tini Stoessel

Después de semanas de especulaciones y versiones cruzadas, Emilia Mernes habló públicamente sobre su vínculo con Tini Stoessel y rompió el silencio sobre la supuesta pelea que las habría distanciado.

La artista entrerriana regresó recientemente a la Argentina tras instalarse durante un tiempo en Miami para trabajar en su próximo disco y reapareció en una función del musical Hairspray en el Teatro Coliseo. Allí fue interceptada por un móvil de LAM y respondió por primera vez sobre el conflicto que generó rumores durante los últimos meses.

El origen de la polémica entre Emilia y Tini

Las versiones sobre un supuesto enfrentamiento comenzaron a circular a principios de año. En redes sociales y programas de espectáculos se instaló la idea de un fuerte distanciamiento entre las artistas, que tiempo atrás habían mostrado una gran cercanía y hasta compartido colaboraciones musicales.

Entre los rumores más comentados se habló de supuestas diferencias laborales, conflictos vinculados a equipos de trabajo y tensiones que habrían escalado hasta involucrar a otras figuras del ambiente artístico y deportivo.

La situación tomó aún más fuerza cuando los usuarios detectaron movimientos en redes sociales: tanto Tini Stoessel como Maria Becerra y Antonela Roccuzzo dejaron de seguir a Emilia en Instagram, algo que alimentó todavía más las teorías sobre una ruptura en el vínculo.

"No puedo salir a desmentir cada cosa"

Durante la entrevista, la artista entrerriana intentó evitar profundizar en la polémica, aunque dejó frases que rápidamente se viralizaron.

"La verdad es que con Duki todo bien, como siempre, nos inventaron mil cosas y seguimos más fuertes que nunca", expresó primero, haciendo referencia a los rumores sobre su relación de pareja con Duki.

Luego llegó el momento más esperado de la nota, cuando le preguntaron directamente por Tini Stoessel.

"Se dijeron muchas mentiras y no puedo salir a desmentir cada vez que inventan. Duele", respondió la cantante, visiblemente incómoda ante la insistencia del cronista.

Minutos después, al ser consultada sobre si había hablado con Tini, Emilia contestó de manera breve: "Sí... O sea, no voy a decir mucho más que esto".

El momento incómodo que cerró la entrevista

La charla tomó aún más tensión cuando el movilero insistió con preguntas relacionadas a los rumores que también involucraban a jugadores de la selección argentina.

Sin intención de seguir alimentando la polémica, Emilia Mernes se mostró molesta y lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

"¡Preguntame sobre mi música! Se vienen un montón de cosas", expresó antes de subirse a su auto y retirarse del lugar.

El mensaje viral de Tini Stoessel en Salta

Mientras las declaraciones de Emilia recorrían las redes, muchos usuarios volvieron a recordar un reciente discurso de Tini Stoessel durante el cierre de la gira de Futttura en Salta.

Desde el estadio Padre Ernesto Martearena, la cantante compartió un fuerte mensaje dirigido a las mujeres que rápidamente se viralizó.

"Estamos todas juntas en esta misma lucha. Desde las más mínimas cositas hasta las más grandes no las dejen pasar. Anímense a hablar", expresó emocionada frente a miles de personas.

Luego agregó: "No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar".

Sus palabras fueron vinculadas por muchos fanáticos con declaraciones anteriores realizadas en Tucumán, donde había definido el tema relacionado con Emilia como "muy delicado".

Un conflicto que sigue generando repercusión

Aunque ninguna de las dos artistas confirmó concretamente el motivo del distanciamiento, la tensión entre sus fandoms y las distintas versiones que circularon en redes sociales convirtieron el tema en uno de los más comentados del mundo del espectáculo argentino en los últimos meses.

Por ahora, Emilia Mernes eligió enfocarse en su música y en los proyectos que prepara tras su regreso al país. Sin embargo, sus recientes declaraciones dejaron en claro que las versiones que rodearon su vínculo con Tini Stoessel tuvieron un fuerte impacto personal y mediático.







