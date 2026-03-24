Teresa Parodi y Julia Zenko lanzan "Sin miedo", una canción que florece a 50 años del golpe militar

En el marco del 24 de marzo, una de las fechas más significativas de la historia argentina, Teresa Parodi presenta "Sin miedo", un nuevo adelanto de su próximo álbum "Hasta que amanezca", que verá la luz en mayo.

La canción, interpretada junto a Julia Zenko, se inscribe en la conmemoración de los 50 años del inicio de la última dictadura militar, y propone una mirada artística que conecta la identidad, las huellas del pasado y el presente social.

"Sin miedo": una respuesta desde el arte

Con una poética profunda y cargada de emoción, "Sin miedo" se posiciona frente al dolor y la violencia con un mensaje claro: transformar la herida en vida.

"Me tiran a matar y yo florezco", canta Parodi, en una frase que sintetiza el espíritu de la obra: resistencia, amor y memoria como respuesta ante el odio.

La canción construye un relato donde la voz individual se vuelve colectiva, y donde el arte aparece como herramienta para sostener y transmitir la historia.

La voz de Julia Zenko: emoción y potencia colectiva

La participación de Julia Zenko suma una dimensión aún más profunda a la canción. Su interpretación aporta sensibilidad y refuerza el carácter colectivo del mensaje.

Reconocida como una de las voces emblemáticas de la música popular argentina, Zenko acompaña a Parodi en una pieza que no solo se escucha, sino que también interpela.

Una declaración artística en primera persona

En palabras de Teresa Parodi, la canción nace desde una convicción clara:

"Los pueblos somos memoria que camina. Venimos de esa memoria y construimos nuestro futuro desde allí. El 24 de marzo de 1976 dejó una marca indeleble en nuestro espíritu. Por eso con coraje, amor y sueños seguimos diciendo Nunca Más. También desde la canción. Nos tiran a matar y florecemos, no hay mejor respuesta que esa. Contra el odio, el amor. Contra las armas, la flor. Contra el olvido, ¡Memoria!"

"Sin miedo": poesía y resistencia

La obra despliega una lírica potente que combina identidad, territorio y lucha:

"Me tiran a matar

y yo florezco,

me planto de raíz

remonto vuelo.

No pueden con el sol

que tengo adentro.

Escribo mi canción

contra el silencio."

A lo largo de sus versos, la canción reafirma la idea de que, incluso frente a la violencia, la respuesta puede ser la vida que insiste.

Un anticipo de lo que vendrá

"Sin miedo" forma parte del próximo álbum Hasta que amanezca, un trabajo que promete profundizar en estas temáticas y continuar el recorrido artístico de Teresa Parodi, una de las figuras más representativas de la música popular argentina.

Un mensaje que florece en el presente

A medio siglo del golpe, la canción se instala como una pieza necesaria, que no solo recuerda sino que también propone. En tiempos donde el contexto invita a la reflexión, "Sin miedo" se convierte en un acto artístico y político.

Con esta obra, Teresa Parodi y Julia Zenko reafirman que la música sigue siendo un territorio de resistencia, identidad y construcción colectiva. Porque frente al odio, la respuesta sigue siendo la misma: florecer.