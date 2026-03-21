Dolor en el rock nacional: murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos

El mundo del rock argentino amaneció con una noticia que golpea fuerte: murió Daniel Buira, primer baterista de Los Piojos, a los 54 años. El artista fue hallado descompensado en la sede de su escuela de percusión La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Según las primeras informaciones, el músico habría sufrido una descompensación vinculada a un problema respiratorio. La Justicia investiga las causas de la muerte.

Qué ocurrió en sus últimas horas

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en la escuela que el propio Daniel Buira fundó en 1995. Desde el lugar realizaron un llamado al 911 luego de que el músico pidiera ayuda porque "no podía respirar".

Un testigo relató que al asistirlo, el baterista se descompensó, perdió el conocimiento y dejó de respirar. Minutos después, personal del SAME constató su fallecimiento.

Familiares indicaron que el artista padecía asma, lo que podría haber influido en el desenlace. La causa quedó en manos de la UFI 8 de Morón, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.

Investigación en curso y primeras medidas

Los investigadores avanzan con peritajes y relevamientos en el lugar. Fuentes del caso señalaron que no hay cámaras de seguridad en el interior del establecimiento, aunque sí registros en el exterior que serán analizados.

Por el momento, no trascendieron indicios de intervención de terceros, pero la investigación sigue abierta.

Quién fue Daniel Buira: un pilar de Los Piojos

Daniel Buira fue uno de los fundadores de Los Piojos, banda clave del rock nacional. En 1989 se consolidó la formación junto a Andrés Ciro Martínez, Pablo Guerra, Daniel Fernández, Lisa Di Cione y Miguel Ángel Rodríguez.

Su paso por el grupo se extendió hasta el año 2000, etapa en la que dejó una marca profunda en el sonido de la banda al incorporar ritmos rioplatenses como la murga y el candombe.

Además de su rol como baterista, participó en la composición de canciones junto a Andrés Ciro Martínez, como "Cancheros" y "Te diría", y colaboró en discos fundamentales como Chactuchac (1992), Ay ay ay (1994) y Azul (1998).

La Chilinga: legado cultural y social

En paralelo a su carrera musical, Daniel Buira creó La Chilinga, una escuela de percusión que se transformó en un espacio de formación y contención.

El proyecto creció hasta contar con cientos de alumnos, decenas de profesores y múltiples sedes en Buenos Aires y otras provincias. Además, funcionó como ONG, llevando enseñanza musical a contextos vulnerables, incluso en cárceles.

También editó discos y colaboró con grandes artistas como Mercedes Sosa, Fito Páez y Calle 13, consolidando su perfil como referente de la percusión en Argentina.

El regreso a Los Piojos y su última aparición en vivo

En 2024, Daniel Buira fue parte del esperado regreso de Los Piojos a los escenarios tras 15 años. El reencuentro tuvo lugar en el Estadio Ciudad de La Plata y continuó con una serie de shows multitudinarios en todo el país.

El baterista volvió a ocupar su lugar en los primeros temas de los conciertos, generando uno de los momentos más emotivos para los fanáticos.

Un adiós que deja marca

La muerte de Daniel Buira no solo enluta a los seguidores de Los Piojos, sino también a toda la escena musical argentina. Su legado trasciende generaciones: desde el escenario hasta el aula, supo construir comunidad a través del ritmo.

Su influencia seguirá viva en cada tambor, en cada canción y en cada músico que encontró en la percusión un camino gracias a su impulso.