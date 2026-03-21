Murió Daniel Buira, baterista de Los Piojos y uno de los fundadores de la banda

Daniel Buira, baterista de Los Piojos, murió en la madrugada de este sábado tras sufrir un infarto en la sede de la Escuela de Percusión "La Chilinga", ubicada en El Palomar. Tenía 55 años.

Según las primeras informaciones que trascendieron, Buira se descompensó cerca de las 4 de la mañana en el patio del lugar. Un amigo que se encontraba con él lo encontró pidiendo ayuda porque no podía respirar con normalidad. Minutos después, el baterista perdió el conocimiento.

Daniel Buira tenía 55 años.

Personal del SAME llegó al lugar tras el llamado de emergencia, pero los médicos constataron que ya había fallecido. De acuerdo al testimonio del acompañante, el músico padecía asma.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 8 de Morón, que inició una investigación por averiguación de causales de muerte. En ese marco, se ordenaron las pericias correspondientes y la autopsia del cuerpo.

Quién fue Daniel Buira, uno de los fundadores de Los Piojos

Buira fue una pieza clave en los inicios de Los Piojos, ya que fue el primer baterista de la banda. Formó parte de sus primeros cinco discos: Chac tu Chac, Ay Ay Ay, Tercer Arco, Azul y Ritual, que marcaron una etapa fundamental en la historia del grupo.

Daniel Buira formó parte de Los Piojos desde sus inicios.

En 2001 se alejó de la formación, aunque volvió a vincularse con el proyecto en su regreso en 2024. Durante ese período, también trabajó con otros artistas, entre ellos Vicentico.

Además de su carrera musical, Buira impulsó la creación de la escuela de percusión "La Chilinga", un espacio que dirigía.