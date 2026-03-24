El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales
El influencer anunció que destinará el dinero a un centro pediátrico y a organizaciones de rescate animal.
El cantante e influencer Ian Lucas, flamante ganador de MasterChef Celebrity, dejó en claro que su triunfo va mucho más allá de lo económico. Tras consagrarse en el reality de Telefe, anunció que los 50 millones de pesos obtenidos no serán utilizados para fines personales, sino que tendrán un destino solidario.
La decisión, según explicó, se apoya en una experiencia profundamente movilizante que vivió durante las grabaciones del programa.
El encuentro que lo cambió todo
Durante su participación en el ciclo, Lucas generó un vínculo muy especial con Oli, una niña de apenas cuatro años que atravesaba una enfermedad terminal y era fanática del programa.
"Durante el transcurso del programa, me pasó una experiencia con una fan que se llama Oli, que era una nenita de 4 años que tenía una enfermedad terminal y la invité a ella y a los padres a merendar a mi casa. A los tres días, Oli falleció", relató con emoción.
Ese episodio marcó un antes y un después. Tras la pérdida, el influencer decidió visitar el centro de salud donde la pequeña había estado internada, y allí tomó una determinación clave.
Donación al Hospital Garrahan: compromiso con la salud infantil
Conmovido por la realidad de otros chicos en situaciones similares, Lucas confirmó que parte del premio será destinado al Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más importantes del país.
"Fui a conocer el hospital y cuando vi a otros chicos en la misma situación, decidí que una parte del premio va a ir a ese centro de salud", explicó.
De esta manera, el ganador apuesta a contribuir con la salud infantil y acompañar a quienes atraviesan momentos críticos.
Amor por los animales: otra causa que lo moviliza
Además de su aporte al ámbito sanitario, Lucas adelantó que el resto del dinero será dirigido a refugios de animales y organizaciones dedicadas al rescate y cuidado de mascotas.
"Amo a los perros. Los perros son más compañeros que las personas. El premio va a estar dividido en dos cosas", afirmó.
El influencer remarcó su compromiso con el bienestar animal y su intención de apoyar iniciativas solidarias vinculadas a esta causa.
Un final exitoso en MasterChef Celebrity
Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity tras imponerse en la final a Sofía Gonet, en una temporada que logró altos niveles de audiencia y fuerte repercusión en redes sociales.
Con su triunfo, el influencer se llevó el premio mayor del programa, pero aseguró que lo más importante que le dejó la experiencia no fue el dinero, sino las historias personales que conoció durante el ciclo.
Más allá del reality: un mensaje que trasciende
Lejos de enfocarse en lo material, Ian Lucas eligió transformar su triunfo en una acción concreta de impacto social. Su decisión no solo refleja un gesto solidario, sino también una forma de entender la exposición pública como una herramienta para generar cambios reales.
En tiempos donde muchas veces prima lo individual, su elección propone otra mirada: usar el éxito como puente hacia causas que realmente importan.