Tini Stoessel confirmó su boda con Rodrigo De Paul y desató la emoción total: "Sí, nos vamos a casar"

La historia entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fue una de las más seguidas en los últimos años. Desde que comenzaron su relación en octubre de 2021, atravesaron momentos de alta exposición, una ruptura en agosto de 2023 y una esperada reconciliación en marzo de 2025.

En ese camino, los rumores de casamiento nunca dejaron de aparecer. Todo tomó más fuerza en julio, cuando ambos compartieron imágenes de una romántica cena en la playa, donde -según trascendió- habría ocurrido la propuesta.

Fechas, preparativos y una decisión inesperada

Con el correr de los meses, las versiones se volvieron cada vez más concretas. Incluso, se habló de una fecha específica: el 20 de diciembre, en Exaltación de la Cruz, en una ceremonia íntima junto a familiares y amigos.

Según trascendidos, la pareja avanzó con los preparativos, incluyendo la elección de proveedores y hasta un filmmaker para registrar el gran día. Sin embargo, el plan habría cambiado: la boda se postergó y todo indica que se realizará finalmente a fines de 2026.

Las pistas que anticipaban la gran noticia

Aunque durante mucho tiempo evitaron confirmar públicamente el casamiento, hubo señales claras. En febrero, Tini ya había dejado entrever su deseo con una frase que generó expectativa: "Pero yo no voy a contar estando sola. Falta un otro".

Días después, en una entrevista, redobló la apuesta: "Puede ser, tenemos muchas ganas de casarnos", mientras que De Paul sumó misterio con una frase que no pasó desapercibida: "Lo único que puedo decir es que a fin de año tengo vacaciones".

@fede.flowersok SE QUIEREN CASAR! %uD83D%uDC8D -Tini: " Tenemos ganas de casarnos" -De Paul:"A fin de año tengo vacaciones" Automáticamente cortó Tini, estaban en vivo en un programa paraguayo. %u266C sonido original - Fede Flowers

La noche en Córdoba donde llegó la confirmación

El momento definitivo ocurrió el 21 de marzo, cuando Tini se presentó en el Estadio Mario Alberto Kempes con su festival Futttura, en una fecha muy especial: su cumpleaños.

En medio del show, Rodrigo De Paul subió al escenario para sorprenderla frente a miles de personas. Entre abrazos, besos y una enorme torta, el público comenzó a corear: "¡Que se casen, que se casen!".

Fue entonces cuando llegó el gesto que lo cambió todo.

El gesto que lo dijo todo

Ante el pedido insistente de los fans, Tini no necesitó palabras. Con una sonrisa, asintió con la cabeza, hizo un gesto afirmativo con el dedo y dejó una frase que se volvió viral en segundos.

"Sí, nos vamos a casar", se leyó claramente en sus labios.

La reacción fue inmediata: gritos, emoción y una confirmación que terminó con meses de especulación.

#RodrigoDePaul #Show #Farandula %u266C sonido original - Crónica @cronica %uD83C%uDFA4 TINI CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS EN CÓRDOBA Y DE PAUL SORPRENDIÓ EN EL ESCENARIO %uD83C%uDF82 Tini Stoessel vivió una noche inolvidable en el estadio Mario Alberto Kempes, donde celebró su cumpleaños número 29 durante su gira Futttura World Tour. La artista brilló ante miles de fanáticos y convirtió el recital en una verdadera fiesta. %uD83D%uDCA5 El momento más impactante llegó cuando Rodrigo De Paul subió al escenario con una torta de dos pisos, sorprendió a la cantante y generó un estallido de gritos en el público. Tini, emocionada, lo besó mientras sonaba el "Feliz cumpleaños". %uD83D%uDE02 En medio del festejo, la artista también lanzó una frase que no pasó desapercibida: "Para que vean que no estoy embarazada, por ahora", dijo entre risas, y desató la reacción de los presentes. %u25B6%uFE0FSeguí el minuto a minuto de todas las noticias en nuestro canal de YouTube. #Tini

Una historia que sigue escribiéndose

Con la confirmación finalmente hecha, la pareja se prepara para dar uno de los pasos más importantes de su relación. Mientras tanto, el vínculo entre ambos sigue fortaleciéndose frente a la mirada pública.

Y si algo quedó claro en esta historia es que, más allá de los rumores y las idas y vueltas, el amor entre Tini y De Paul siempre encontró la manera de reinventarse.

Un futuro que promete más capítulos inolvidables

Con una carrera en constante crecimiento y una vida personal que también avanza a pasos firmes, Tini atraviesa uno de los momentos más intensos de su vida.

Entre música, escenarios y decisiones personales, la artista demuestra que no le teme a los grandes desafíos. Porque si algo define su presente es su capacidad de sorprender y emocionar.

Y ahora, con esta confirmación, todo indica que lo mejor todavía está por venir... y que su historia, dentro y fuera del escenario, no tiene techo.



