Tini habló sobre un posible embarazo en pleno show en Córdoba y revolucionó el Kempes

Tini Stoessel vivió otra noche inolvidable en el estadio Mario Alberto Kempes durante la segunda fecha de su Futttura World Tour, una gira que viene marcando un nuevo hito en su carrera con shows de alto impacto, invitados especiales y un despliegue escénico de nivel internacional.

En medio del espectáculo, y ante un estadio colmado por más de 30 mil personas, la cantante protagonizó un momento íntimo y distendido con el público cordobés que rápidamente se volvió viral. Entre risas y gestos de complicidad con sus fans, Tini lanzó una frase que sorprendió a todos.

Frente a un estadio colmado en Córdoba, Tini Stoessel compartió un comentario íntimo con su público

"Si yo digo en algún momento como que me tengo que ir al camarín realmente es porque ando con una situación", comentó divertida, generando murmullos y expectativa entre los presentes.

Lejos de esquivar el tema, redobló la apuesta con humor: "También ustedes me pueden hacer una señal como ‘te manchaste un toquesín'. Me avisan cualquier cosa, ¿sí?". La espontaneidad provocó carcajadas masivas en todo el estadio.

Sin embargo, el momento más comentado llegó segundos después, cuando decidió llevar tranquilidad a sus seguidores con una pícara aclaración: "Realmente estoy con la preocupación, de verdad. Por eso me puse shorcito negro. Bueno, para que vean que no estoy embarazada, por ahora". La frase desató una ovación inmediata y gritos ensordecedores en todo el Kempes.