El picante posteo del ex peluquero de Tini Stoessel y actual de Emilia Mernes que alimenta la grieta: "Orgullo de..."

El conflicto que tiene en el centro de la escena a Tini Stoessel, Emilia Mernes y Maria Becerra sigue creciendo y sumando nuevos actores. Esta vez, el foco se trasladó a los equipos de trabajo que rodean a las artistas, donde los cambios y decisiones profesionales comenzaron a leerse como señales de un conflicto más profundo.

Lo que parecía una diferencia entre cantantes hoy involucra estilistas, maquilladores y figuras cercanas, alimentando una narrativa de tensión, lealtades en disputa y movimientos que no pasan desapercibidos en redes sociales.

El gesto en redes que encendió las alarmas

Todo comenzó semanas atrás, cuando Tini dejó de seguir en Instagram a su ex estilista y a su ex maquillador, dos nombres clave en la construcción de su imagen.

El gesto de "dejar de seguir" fue interpretado como una señal clara de ruptura en el vínculo profesional, pero la situación tomó mayor dimensión al conocerse que ambos actualmente trabajan con Emilia.

Así, la decisión digital se convirtió en una pieza más dentro de una interna que ya venía generando ruido entre fans y en el mundo del espectáculo.

Tini dejo de seguir e Emilia en Instagram

El mensaje que reavivó la polémica

En este contexto, el estilista Dav Martens decidió expresarse públicamente. Sin mencionar a ninguna de las protagonistas, compartió una historia en Instagram con una canción de Emilia y una frase que rápidamente se volvió viral:

"Orgulloso de elegir donde quiero estar"

El mensaje fue interpretado como una clara toma de posición en medio del conflicto. Mientras algunos lo leyeron como una reivindicación de su presente laboral, otros lo consideraron una indirecta directa hacia Tini.

El mensaje del peluquero actual de Emilia Mernes

Reacciones cruzadas y más tensión en redes

El posteo generó un inmediato cruce de opiniones. Fanáticos de ambos lados salieron a opinar, amplificando el debate y reforzando la grieta dentro del fandom.

A esto se sumaron interacciones previas del entorno de los artistas. El ex maquillador de Tini también había respondido a críticas con un tono desafiante, utilizando ironías y emojis frente a acusaciones de "haberse pasado de bando", lo que muchos interpretaron como una actitud cargada de ego.

El rol de Emilia y el trasfondo del conflicto

La figura de Emilia Mernes aparece como central en esta historia. No solo por haber incorporado a estos profesionales a su equipo, sino también por el contexto que atraviesa su carrera, rodeada de versiones sobre conflictos con otras artistas.

Según trascendió, la tensión se habría iniciado en 2024, cuando durante una pausa en la carrera de Tini, parte de su equipo -incluyendo bailarinas, estilista y maquillador- comenzó a trabajar con Emilia. Al regresar, Stoessel intentó recuperar ese grupo, pero varios decidieron continuar con Mernes, lo que habría sido interpretado como una falta de códigos.

La interna con Maria Becerra y el efecto dominó

El conflicto no se limita a dos nombres. De acuerdo a versiones mediáticas, también habría un distanciamiento con María Becerra, vinculado a una creciente competencia profesional.

En ese contexto, el acercamiento entre Tini y María en momentos personales difíciles habría consolidado un vínculo más fuerte entre ellas, generando una especie de bloque frente a Emilia y profundizando la división dentro de la escena.

Un escándalo que llegó hasta el mundo del fútbol

La polémica incluso habría alcanzado al entorno de la Selección Argentina. Según versiones, Antonela Roccuzzo habría dejado de seguir a Emilia en redes sociales.

Este gesto fue interpretado como una muestra de apoyo a Tini, aunque también se mencionaron supuestos episodios de incomodidad en eventos privados, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre el vínculo entre la cantante y el entorno de los jugadores.

¿Un conflicto sin retorno o una historia en pausa?

Mientras las redes sociales siguen marcando el pulso de esta historia con gestos, mensajes y teorías, ninguna de las protagonistas confirmó públicamente el conflicto.

Sin embargo, cada movimiento suma un nuevo capítulo a una interna que ya excede lo musical y se mete de lleno en lo personal y profesional.

Como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el tiempo será clave. La pregunta queda abierta: ¿se trata de una ruptura definitiva o de una tensión momentánea que podría encontrar un punto de reconciliación? Por ahora, el silencio y las indirectas siguen siendo los protagonistas.