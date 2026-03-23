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La foto de Lali Espósito y Peter Lanzani que reavivó rumores de un posible proyecto juntos

Los artistas coincidieron en una cena con reconocidas figuras del espectáculo y el reencuentro despertó la ilusión de los fans, que sueñan con verlos nuevamente compartiendo una ficción.

Cecilia Andrea Bello

Para toda una generación, el vínculo artístico entre Lali Espósito y Peter Lanzani es sinónimo de nostalgia y emoción. Desde sus recordados trabajos en Chiquititas y especialmente en Casi Ángeles, donde interpretaron a una de las parejas más queridas de la televisión juvenil, ambos artistas construyeron una conexión con el público que se mantiene intacta con el paso de los años.

&nbsp;El reencuentro entre Lali Espósito y Peter Lanzani en una cena con colegas despertó la nostalgia de toda una generación&nbsp;
 El reencuentro entre Lali Espósito y Peter Lanzani en una cena con colegas despertó la nostalgia de toda una generación 

El sábado 21 de marzo, esa historia volvió a resonar con fuerza cuando ambos coincidieron en una cena organizada por el director de casting Javier Braier. La reunión convocó a destacadas figuras de la actuación como Carla Peterson, Juan Minujín, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Mercedes Morán y Enzo Vogrincic. Sin embargo, todas las miradas se centraron en el reencuentro entre Lali y Peter.

La imagen compartida en redes sociales fue suficiente para que los seguidores reaccionaran de inmediato con teorías e ilusiones. Comentarios como pedidos de películas, series o ficciones protagonizadas por ambos volvieron a instalar el deseo colectivo de verlos trabajar juntos otra vez. El histórico "shippeo" de la pareja artística resurgió con fuerza y el entusiasmo se replicó en múltiples plataformas.

&nbsp;La foto de la cena que reunió a Javier Braier, Peter Lanzani, Lali Espósito, Carla Peterson, Juan Minujin, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Mercedes Morán y Enzo Vogrincic
 La foto de la cena que reunió a Javier Braier, Peter Lanzani, Lali Espósito, Carla Peterson, Juan Minujin, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Mercedes Morán y Enzo Vogrincic

Además, muchos fans remarcaron un detalle cargado de simbolismo: el reencuentro se dio el mismo día en que se cumplieron 19 años del estreno de la primera temporada de Casi Ángeles, la ficción de Telefe que marcó a toda una generación y donde nació la inolvidable dupla.

Por el momento, no existe confirmación oficial sobre un posible proyecto que los vuelva a unir en pantalla. Sin embargo, cada aparición compartida renueva el cariño del público y mantiene viva la expectativa de que Lali y Peter puedan coincidir nuevamente en una historia de ficción.

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