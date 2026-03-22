Rodrigo De Paul sorprendió a Tini Stoessel en pleno show por su cumpleaños y revolucionó a los fans: el video

Después de un año de trabajo intenso y de batir récords con su festival Futttura, Tini Stoessel no frena y sigue con su gira por el interior de Argentina y Latinoamérica. En medio de la vorágine, la vida sigue su curso y este 21 de marzo celebró sus 29 años arriba del escenario en Córdoba. Lejos de pasar la fecha en soledad, recibió una sorpresa de su pareja, Rodrigo De Paul, con quien además planea su casamiento.

En medio del enfrentamiento con Emilia Mernes, la artista se presentó viernes y sábado en el estadio Mario Alberto Kempes, con dos funciones que hicieron vibrar a miles de personas. En la segunda noche, que coincidió con su día especial, mientras sonaba el "Feliz cumpleaños" y la intérprete abrazaba a su equipo, el integrante de la Selección Argentina apareció en escena con una torta de dos pisos para celebrar. El gesto desató un grito ensordecedor del público.

El video compartido por el periodista Fede Flowers, en su cuenta de "X" (ex Twitter), muestra que Tini Stoessel se dio vuelta, vio a Rodrigo de Paul y lo besó, mientras el futbolista encendía las velas. Con el micrófono en mano, siguió el clima festivo y se lo pasó a su pareja, que entonó apenas un fragmento y la llamó por su nombre real, Martina. Luego, el mediocampista del Inter Miami se retiró y el recital continuó con normalidad, pero con la emoción a flor de piel.

Minutos después, llegó otra bomba. "Sí, nos vamos a casar", lanzó la cantante, casi en voz baja, confirmando lo que hasta ahora eran versiones. La frase recorrió las redes en segundos y desató una ola de reacciones entre sus seguidores.

Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel en pleno show por su cumpleaños. (Foto: X/ @fedeflowersok).

Más tarde, De Paul le dedicó un mensaje en Instagram: "Feliz cumpleaños a mi persona favorita". Y siguió: "Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida". También sumó: "Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo.. Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos. Te amo, mi vida".

Por su parte, Stoessel respondió: "Lo más lindo que me pasó en la vida. Te amo con mi vida entera para siempre".