La historia de amor de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: de la amistad al romance más polémico de la Selección Argentina

Alexis Mac Allister, ídolo campeón del mundo en Qatar 2022, vive bajo la constante mirada del espectáculo no solo por sus goles, sino también por los giros de su vida privada. Su imagen pública, forjada en las canchas, se mezcla con los titulares de farándula desde que, tras el triunfo en el Mundial, terminó su relación de cinco años con la modelo Camila Mayan para comenzar un romance con Ailén Cova, su mejor amiga desde la adolescencia. El nacimiento de su hija Alaia hace algunos meses, inicia un nuevo capítulo en su historia. Todo lo que sucedió antes es de película: se mostraban como amigos, pero el amor pudo más, en la historia del romance más polémico de la selección argentina.

La historia de Alexis y Ailén tiene larga data y lejos estaba de parecerse a esta idílica familia que conformaron junto a su pequeña. Se conocieron en La Pampa de chicos y durante muchos años fueron amigos. En la adolescencia compartían reuniones con amigos mientras la carrera del jugador en Argentinos Juniors crecía paso a paso. Durante mucho tiempo compartieron risas, etapas de crecimiento y confidencias, sin imaginar que esa cercanía derivaría en algo más profundo. Lo que empezó como una amistad genuina se fue transformando con el tiempo, aunque para que eso sucediera tuvieron que pasar años, kilómetros y varias vueltas del destino.

Durante sus primeros años de carrera, en Boca Juniors y en el Brighton de Inglaterra, Alexis estaba de novio con la influencer Camila Mayán. Mantuvieron una relación sentimental durante casi cinco años, que incluyó una etapa de convivencia en Inglaterra mientras él desarrollaba su carrera profesional.

Alexis Mac Allister con Cami Mayan, tras ganar el Mundial 2022.

Sin embargo, la pareja llegó a su fin en diciembre de 2022, justo luego de que el futbolista ganara la Copa del Mundo. Dicha ruptura fue bastante mediática e incluso Camila buscó iniciar acciones legales, que finalmente no prosperaron. El fin de ese noviazgo dejó un tendal de rumores que recién después se empezarían a develar.

Al poco tiempo, se comenzó a hablar del inicio del vínculo amoroso con Ailén. Este cambio no estuvo libre de controversias. Surgieron dudas sobre si el romance había empezado cuando el jugador aún mantenía su relación anterior. Los comentarios y conjeturas se multiplicaron en redes y medios.

Aun así, ambos optaron por mantenerse al margen del ruido y afianzar su historia pese a la exposición pública. Prefirieron construir su relación en privado, lejos de los flashes, mientras el mundo especulaba con los tiempos y los cruces entre las dos mujeres.

En mayo de 2023 dieron un paso decisivo al mostrarse oficialmente como pareja en la boda de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, celebrada en el Lago di Como, Italia. Ese evento marcó un antes y un después: se hicieron públicos ante amigos, compañeros de la selección y la gente.

Fue el momento en el que dejaron de ser "los amigos de la infancia" para convertirse en "la nueva pareja del campeón del mundo". Desde entonces, sus apariciones juntos se hicieron más frecuentes. Tiempo después, Ailén tomó la decisión de mudarse a Inglaterra para acompañar a Alexis, que es una de las figuras del Liverpool.

El nacimiento de Alaia

El siguiente gran capítulo en la vida de Alexis y Ailén Cova llegó con la paternidad. En marzo de 2025 anunciaron que esperaban su primera hija, una noticia que despertó ilusión entre sus seguidores. La confirmación llegó mediante un emotivo video que incluyó la prueba de embarazo, la primera ecografía y la reacción de sus seres queridos.

El 22 de septiembre de 2025 nació Alaia en Inglaterra y la pareja terminó de consolidarse como familia, un sueño que ni se imaginaban en aquellos años de juventud en los que forjaron una linda amistad.

Hoy, con la distancia que dan los años y las tormentas mediáticas ya atravesadas, Alexis y Ailén se muestran más unidos que nunca. Detrás de cada comentario dulce en redes se esconde un recorrido que muchos siguieron con lupa y que hoy, por fin, parece haber encontrado su final feliz.