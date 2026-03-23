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La fiesta en La Bombonera tendrá ritmo tropical: Pablo Lescano y Mala Fama encabezarán los shows post partido

La AFA confirmó que, tras el amistoso de la Selección Argentina, el estadio se transformará en un escenario musical con shows en vivo, fuegos artificiales y una puesta pensada para celebrar junto al público.

Cecilia Andrea Bello

La música será protagonista de una noche especial en La Bombonera. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Pablo Lescano y Mala Fama serán los artistas encargados del gran cierre musical tras el encuentro entre la Selección Argentina y Mauritania.

El evento combinará deporte y espectáculo en una propuesta pensada para el público masivo: luego del partido, el estadio se convertirá en una verdadera fiesta popular con un mega show de fuegos artificiales y la presentación en vivo de dos referentes históricos de la cumbia argentina, que interpretarán sus clásicos ante miles de personas.

&nbsp;Pablo Lescano y Mala Fama llevarán la cumbia a La Bombonera
 Pablo Lescano y Mala Fama llevarán la cumbia a La Bombonera

La música como gran atractivo de la noche 

El show de Lescano -líder de Damas Gratis y referente absoluto del sonido villero- junto a Mala Fama marcará uno de los momentos más festivos del evento. La propuesta artística buscará sostener la energía del estadio tras el partido y convertir la despedida de la Selección en suelo argentino en una celebración colectiva atravesada por la música popular.

La iniciativa forma parte de una serie de espectáculos que acompañarán los compromisos del combinado nacional. La AFA apuesta a transformar cada fecha en una experiencia integral donde el entretenimiento en vivo también tenga un rol central.

Más shows confirmados para la próxima fecha


La agenda musical continuará días después. Tras el encuentro ante Zambia, programado para el 31 de marzo, también habrá presentaciones en vivo con Los Totora y Rodrigo Tapari, además de otros artistas que se anunciarán próximamente.

&nbsp;Rodrigo Tapari será uno de los protagonistas de la segunda jornada musical&nbsp;
 Rodrigo Tapari será uno de los protagonistas de la segunda jornada musical 

El partido, como contexto de la fiesta

El encuentro deportivo será el marco de esta propuesta artística. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará uno de sus últimos compromisos en el país antes de su participación en el Mundial 2026, generando un clima de despedida que ahora sumará un condimento musical.

&nbsp;La Selección Argentina tendrá su gran despedida ante el público local en una noche que combinará emoción deportiva, celebración masiva y música en vivo&nbsp;
 La Selección Argentina tendrá su gran despedida ante el público local en una noche que combinará emoción deportiva, celebración masiva y música en vivo 

Entradas y acceso

Las entradas se venderán exclusivamente de forma online a través de Deportick. Luego de la compra digital, el canje físico deberá realizarse en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

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