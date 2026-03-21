El Chacal y los Alpes Floreados presenta "El Pueblo", una canción nacida frente al mar en Chapadmalal

El Chacal y los Alpes Floreados lanzó "El Pueblo", su nueva canción, ya disponible en todas las plataformas digitales. El tema fue grabado en noviembre de 2025 en La Nigeriana, una casa estudio ubicada en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, en el marco de una residencia artística marcada por el aislamiento creativo y la conexión con el entorno natural.

El Chacal y los Alpes Floreados presenta "El Pueblo", una canción nacida del aislamiento creativo frente al mar en Chapadmalal

Con producción de Brian Taylor, el grupo trabajó en una identidad sonora cruda y contemporánea, priorizando la fuerza interpretativa y la esencia colectiva de la banda.

La grabación contó con la participación de reconocidos músicos invitados que aportaron diferentes climas y texturas: Guillermo Salort en baterías, Nicolás Szwarc en voces y coros, Ignacio Selzer en guitarras acústicas, Alejandro Malenky en guitarra eléctrica de doce cuerdas, Luciano Spampinato en bajo, Joaquín Vitola (Indios) en coros, Andrés Elijovich en teclados y Agustín Insausti en piano.

La obra funciona como un retrato musical del presente del artista, tomando como eje la vida en Chapadmalal y transformando en melodía el paisaje marítimo, la calma del entorno y las sensaciones de lo cotidiano.

Grabada en La Nigeriana, "El Pueblo" retrata el pulso cotidiano y la identidad sonora de El Chacal y los Alpes Floreados.

El Chacal y los Alpes Floreados desarrollan un camino sostenido dentro de la música alternativa argentina, combinando distintas disciplinas artísticas y una búsqueda sonora propia.

En su discografía se destacan seis álbumes de estudio: Chamanismo Urbano (2017), El Elogio de la Sombra (2018), Oda al Mantra (2019), Auténticos Recuerdos del Abismo (2020), Tranki Town (2021) y Del Otro Lado (2024).

Parte de su repertorio también llegó a nuevas audiencias a través de producciones audiovisuales: los temas "Quiero un amor" y "La Poesía Intermitente" integraron la banda sonora de la serie argentina Envidiosa disponible en Netflix.

Con "El Pueblo", la banda refuerza su narrativa ligada al territorio y suma un nuevo lanzamiento que profundiza su identidad artística.

Mirá el nuevo lanzamiento de El Chacal y los Alpes Floreados "El Pueblo"