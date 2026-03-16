La K'onga lanza su histórico show en Vélez, celebra un récord global y anuncia gira por Estados Unidos y un nuevo crucero

La potencia del cuarteto argentino vuelve a marcar un hito de la mano de La K'onga, que continúa ampliando los límites de su éxito con nuevos lanzamientos y anuncios internacionales. El grupo liderado por Nelson Aguirre, Pablo Tamagnini y Diego Granadé atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y lo celebra con una serie de noticias que entusiasman a sus seguidores.

La banda lanzó en todas las plataformas digitales "Estadio Vélez 2025", el registro audiovisual completo del histórico concierto que el grupo brindó el 13 de noviembre de 2025 en el Estadio José Amalfitani.

La K'onga presentó "Estadio Vélez 2025", el registro de su histórica noche en el Estadio José Amalfitani

Ante un estadio colmado, La K'onga desplegó una puesta en escena de nivel internacional y un recorrido musical que consolidó su lugar como referente indiscutido del género. El material permite revivir una noche que ya forma parte de la historia grande de la música popular argentina.

En paralelo, el fenómeno digital del grupo sigue creciendo a pasos agigantados. El videoclip de "Ya no vuelvas", la exitosa colaboración con Luck Ra y Ke Personajes, superó las 500 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en uno de los mayores hitos para un artista del cuarteto a nivel global.

La K'onga celebró el récord de "Ya no vuelvas" en un evento exclusivo organizado por YouTube

Para celebrar este récord, la plataforma organizó un evento exclusivo en sus oficinas donde el trío cordobés se reunió con medios y referentes de la industria en una jornada especial que fue transmitida en vivo por el canal oficial de la banda.

El fenómeno de La K'onga sigue creciendo: "Ya no vuelvas" superó las 500 millones de reproducciones en YouTube

El crecimiento internacional de La K'onga también tendrá un nuevo capítulo en 2026. La banda confirmó oficialmente su desembarco en Estados Unidos con una gira prevista para abril, que incluirá presentaciones en las principales ciudades del país. De esta manera, el grupo llevará el ritmo característico del cuarteto cordobés a miles de fanáticos que siguen consolidando su proyección global.

En materia de presentaciones en vivo, el grupo anticipó una fecha destacada en la Ciudad de Buenos Aires: el 23 de junio se presentará en el Movistar Arena, en el marco de la antesala del cumpleaños de Pablo Tamagnini, que se celebra el 24 de junio. Próximamente se realizará el anuncio oficial con la información correspondiente a la venta de entradas y detalles del espectáculo.

Como si fuera poco, el cierre de 2026 llegará con una propuesta especial para sus seguidores: el segundo crucero oficial de la banda. Bajo el nombre "El Crucero de La K'onga", la experiencia combinará shows exclusivos, fiestas temáticas y actividades a bordo en un formato que propone cercanía total entre artistas y público, llevando la fiesta cuartetera a alta mar.

La K'onga llevará su fiesta a alta mar con un crucero exclusivo lleno de shows en vivo, experiencias únicas y puro cuarteto

Con lanzamientos históricos, cifras récord y nuevos desafíos internacionales, La K'onga reafirma su lugar como uno de los grandes fenómenos de la música argentina actual y demuestra que su historia de crecimiento está lejos de detenerse.