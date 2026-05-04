Acusan a Andrés Calamaro por imágenes de carreras de galgos en pleno show en Mendoza

En medio de su reciente presentación en Mendoza, Andrés Calamaro quedó envuelto en una controversia luego de que comenzaran a circular en redes sociales imágenes de una de las pantallas de su show en el Arena Maipú, donde se observarían escenas vinculadas a carreras de galgos durante parte del espectáculo de su gira Como Cantor.

La repercusión creció después de que Proyecto Galgo Argentina compartiera una publicación en sus redes sociales refiriéndose al contenido exhibido durante el recital y manifestando su postura sobre lo sucedido.

En ese contexto, la organización recordó que las carreras de perros están prohibidas en Argentina a partir de la Ley 27.330, sancionada en 2016, normativa que prohíbe este tipo de actividades en todo el territorio nacional.

En medio de un gran presente artístico

La controversia llega en un momento profesional especialmente fuerte para Calamaro. El artista atraviesa uno de los puntos más altos de convocatoria de los últimos años con su tour Como Cantor.

En Buenos Aires, el músico ya agotó seis funciones en el Movistar Arena en apenas unos meses, con fechas confirmadas para el 26 y 27 de mayo, además del 3 y 8 de junio, consolidando una serie histórica en el venue porteño.

En medio del éxito de su gira Como Cantor y con funciones agotadas en Buenos Aires, Andrés Calamaro volvió a presentarse en Mendoza

La gira también viene recorriendo distintas provincias argentinas, y su paso por Mendoza había sido celebrado por la crítica local como una noche de clásicos y gran conexión con el público.

Sin embargo, ahora el foco se corrió de la música y se instaló en la polémica, abriendo un nuevo capítulo alrededor de una de las figuras más influyentes del rock en español.