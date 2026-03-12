Andrés Calamaro agota su tercer Movistar Arena y suma una nueva fecha en Buenos Aires

El presente de Andrés Calamaro vuelve a confirmar su enorme poder de convocatoria. El histórico referente del rock argentino agotó su tercer show en el Movistar Arena Buenos Aires en pocos meses y anunció una nueva fecha para el 3 de junio, que se suma a la serie de conciertos que ofrecerá en el estadio porteño.

El artista había confirmado inicialmente su regreso al venue con un show el 26 de mayo, cuyas entradas se agotaron en pocas horas. Ante la fuerte demanda del público se agregó una segunda función el 27 de mayo, que también se vendió rápidamente. Ahora, el anuncio de esta tercera fecha en Buenos Aires amplía una seguidilla histórica de presentaciones en el recinto.

La serie de conciertos forma parte de la gira Como Cantor, con la que Calamaro repasa los grandes clásicos de su carrera.

Estos conciertos forman parte de la gira "Como Cantor", un tour cuyo nombre surge de una de las citas más emblemáticas del poema gauchesco Martín Fierro. El concepto del espectáculo gira en torno al canto como expresión vital, una idea con la que Calamaro se identifica desde hace años y que define el espíritu de esta nueva etapa artística.

En este show, el músico recorrerá las canciones fundamentales de su repertorio, con un formato que pone en el centro a la voz, las letras y la fuerza de su banda en vivo, en un concierto intenso que repasa distintas etapas de su trayectoria.

Antes de su regreso a Buenos Aires, Calamaro llevará su gira por distintas ciudades de Argentina y la región. El recorrido incluye presentaciones en Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de una fecha internacional en Montevideo.

Con estas presentaciones en el Movistar Arena Buenos Aires, el músico consolida una racha histórica de shows agotados en Buenos Aires

Entradas: cuándo y dónde comprarlas

Las entradas para el nuevo show del 3 de junio en el Movistar Arena estarán disponibles desde el viernes 13 de marzo a las 16 horas, con todos los medios de pago y la posibilidad de adquirirlas en cuotas a través de la web oficial del estadio.

Con una carrera que atraviesa décadas y una conexión intacta con el público, Calamaro reafirma su vigencia con una gira que vuelve a posicionarlo como una de las grandes leyendas del rock argentino en vivo.