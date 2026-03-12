La historia de Bon Jovi llegará al cine con un nuevo biopic sobre sus orígenes

La historia de Bon Jovi llegará a la pantalla grande con una nueva película biográfica que ya se encuentra en desarrollo. El proyecto buscará reconstruir los inicios de la banda y el camino que la llevó desde pequeños escenarios en Nueva Jersey hasta conquistar estadios en todo el mundo con algunos de los himnos más emblemáticos del rock.

Según informó el medio especializado Deadline, el biopic será producido por Universal Pictures, estudio que logró quedarse con los derechos del proyecto tras competir con otras compañías interesadas. La producción contará además con la participación directa de Jon Bon Jovi, lo que permitirá utilizar el extenso catálogo musical del grupo.

El guion estará a cargo del escritor Cody Brotter, mientras que la producción estará en manos de Kevin J. Walsh y Gotham Chopra. Por el momento, el proyecto no tiene director ni elenco confirmados.

De acuerdo con los primeros detalles, la película se centrará especialmente en los años formativos de la banda y en los pasos que condujeron a su explosión internacional. El relato comenzará con la juventud de Jon Bongiovi en Nueva Jersey, donde empezó a desarrollar su interés por la música.

El futuro rockero creció en un entorno familiar que alimentó esa pasión: su madre era una gran admiradora de The Beatles. Sin embargo, sus primeros intentos con la guitarra no fueron sencillos. Según el reporte, en una de sus frustraciones iniciales el joven músico llegó a arrojar el instrumento por las escaleras del sótano de su casa.

Su determinación cambió años después al ver en vivo a otro artista nacido en Nueva Jersey, Bruce Springsteen. Aquella experiencia lo motivó a tomarse la música con mayor seriedad y a comenzar a trabajar intensamente para construir una carrera.

La película también reconstruirá la creación de la banda a comienzos de la década de 1980. Tras el éxito radial de "Runaway", Jon Bon Jovi reunió a músicos de la escena local de Nueva Jersey para formar el grupo que llevaría su nombre. Entre ellos se encontraban el tecladista David Bryan, el baterista Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora, quien se convertiría en uno de los principales socios creativos del cantante.

Meses atrás, Bon Jovi también confirmó su regreso a los escenarios con el "Forever Tour", la primera gira de la banda tras la cirugía de cuerdas vocales a la que se sometió su cantante, Jon Bon Jovi, en 2022. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del grupo y generó una fuerte reacción entre sus seguidores en todo el mundo.

La gira comenzará en julio de 2026 con cuatro presentaciones en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Posteriormente, el tour continuará por el Reino Unido, donde la banda volverá a presentarse por primera vez desde 2019, incluyendo un show en el histórico Wembley Stadium de Londres.