Ricardo Arjona hace historia en Argentina: 13 Movistar Arena agotados para su nueva gira

Ricardo Arjona vuelve a marcar un nuevo hito en la música en vivo en Argentina. El artista agotó 13 funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, consolidando una vez más el fuerte vínculo que mantiene con el público local, que responde con salas llenas cada vez que el guatemalteco anuncia su regreso.

Las fechas 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de mayo ya se encuentran completamente sold out, confirmando el fenómeno que genera Arjona en el país y reafirmando su lugar como uno de los artistas más convocantes de la música en español.

La serie de conciertos forma parte de su nueva gira "Lo Que El Seco No Dijo", un espectáculo que presenta una puesta en escena inédita, especialmente diseñada para esta etapa artística. Con una producción teatral y monumental, el show propone una experiencia que trasciende el formato tradicional de concierto, combinando música, narrativa y una escenografía impactante.

El tour comenzó el 30 de enero de 2026 con un concierto agotado en el Allstate Arena, dando inicio a una gira de más de 35 fechas por Estados Unidos y Puerto Rico. Este recorrido llega después de su histórica residencia de 23 conciertos en Guatemala a finales de 2025, donde también agotó todas las localidades.

A lo largo del espectáculo, Arjona repasa canciones que atraviesan cuatro décadas de trayectoria, incluyendo clásicos de su repertorio y temas de su más reciente álbum Seco. Tras su paso por Norteamérica, la gira continuará por América Latina con presentaciones en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Argentina.

Además, el artista adelantó que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado "Lo Que El Seco No Dijo", que verá la luz próximamente y que, según sus propias palabras, será uno de los trabajos más importantes de su carrera.