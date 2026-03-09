Juanes lanza JuanesTeban con colaboraciones junto a Mon Laferte, Conociendo Rusia, Bomba Estéreo y Rawayana

El ícono colombiano Juanes presentó oficialmente "JuanesTeban", su duodécimo álbum de estudio, un proyecto conceptual de 16 canciones, con grandes colaboraciones.

El lanzamiento llega acompañado por el estreno del sencillo Timelapse De Sol, realizado junto a la banda venezolana Rawayana, que también cuenta con su videoclip oficial.

El nuevo álbum de Juanes incluye colaboraciones con Mon Laferte, Conociendo Rusia y Bomba Estéreo.

Fiel a su costumbre de colaborar con artistas de distintas generaciones y estilos, el álbum incluye participaciones de Bomba Estéreo en "Muérdeme", Conociendo Rusia en "Cómo Pudiste", Mon Laferte en "Vuelve" y Vivir Quintana en "Humano".

En JuanesTeban, Juanes suma voces de Rawayana y Vivir Quintana para ampliar el universo musical del disco.

Además, el músico y productor Davide Rossi, colaborador de Coldplay, aporta los arreglos de cuerdas en las canciones "El Gran Día" y "Una Noche Contigo".

Un álbum sobre la dualidad

Coproducido por Nico Cotton y Juanes, el disco gira en torno a la idea de la dualidad, un concepto que atraviesa tanto la narrativa como el sonido del proyecto.

En este trabajo, el artista explora contrastes emocionales y musicales: la luz y la oscuridad, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance pasional. La propuesta también refleja dos facetas del propio músico: Juanes, el artista conocido mundialmente, y Teban, su alter ego más introspectivo y audaz.

"He vuelto finalmente a un lugar de luz y alegría", explicó el músico sobre el espíritu del álbum. "Quería hacer un disco que me llevara de regreso al territorio del baile y la cumbia, a esa sensación tan propia de América Latina y a la raíz del folclore".

El proyecto incluye canciones previamente lanzadas como Una Noche Contigo, Cuando Estamos Tú y Yo, Muérdeme y Hagamos Que, además de nuevos momentos destacados como "Quiero", "El Gran Día" y "Humano".

El álbum culmina con Madre, una delicada pieza acústica dedicada a Alicia, la madre del artista, fallecida años atrás.

Un proyecto también visual

El videoclip de "Timelapse De Sol" y otras piezas audiovisuales del álbum fueron filmados en los paisajes de Costa Rica, bajo la dirección del cineasta argentino Agustín Puente, quien buscó resaltar los colores y la energía natural de América Latina.

En paralelo, el proyecto también destaca por su dimensión artística: la portada del disco y las ilustraciones de cada canción fueron dibujadas por el propio Juanes, una faceta creativa que el músico explora por primera vez en un lanzamiento oficial. Estas obras acompañan las ediciones físicas en CD y vinilo doble del álbum.

Gira mundial en marcha

El lanzamiento coincide con el inicio del Juanes World Tour 2026, una gira internacional que contará con más de 50 conciertos alrededor del mundo.

El pasado fin de semana, el cantante se presentó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y en el Movistar Arena Madrid, marcando el comienzo de una nueva etapa en su carrera.

Con JuanesTeban, el artista reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes del pop y el rock latino, apostando por un disco que mezcla emoción, identidad y evolución musical.