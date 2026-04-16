Ricardo Arjona hace historia con 14 shows en el Movistar Arena: cuándo y dónde conseguir entradas para la nueva fecha

Ricardo Arjona vuelve a escribir una página histórica en la música en vivo en Argentina. Luego de agotar 13 presentaciones en el Movistar Arena, el artista anunció una nueva función -la número 14- para el próximo 25 de mayo de 2026, convirtiéndose en el primer solista internacional en alcanzar semejante marca en uno de los recintos más importantes del país.

Lejos de ser un hecho aislado, este logro reafirma el vínculo inquebrantable entre Arjona y el público argentino, que responde función tras función con localidades agotadas, transformando cada show en un verdadero acontecimiento.

Ricardo Arjona suma una 14° función en el Movistar Arena y marca un récord histórico como solista internacional

La gira Lo que el Seco no dijo llega a Buenos Aires tras un imponente recorrido internacional que comenzó el 30 de enero de 2026 en el Allstate Arena de Chicago, con un show sold out que marcó el inicio de una serie de más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico.

Este tour, que continúa el impulso de su histórica residencia de 23 conciertos en Guatemala a fines de 2025, presenta una puesta en escena teatral y monumental, considerada la más ambiciosa de toda su trayectoria.

Con un repertorio que atraviesa cuatro décadas de carrera -desde sus clásicos más emblemáticos hasta las canciones de su último álbum Seco-, Arjona ofrece una experiencia que trasciende lo musical y se convierte en un espectáculo integral para los sentidos.

La nueva fecha será el 25 de mayo, tras agotar 13 shows consecutivos en Buenos Aires

Un romance histórico con Argentina

El vínculo del artista con el país tiene antecedentes contundentes. En 2022 realizó ocho funciones sold out en el Movistar Arena, mientras que en diciembre de 2023 agotó dos estadios en Estadio José Amalfitani como cierre de su gira Blanco y Negro, que convocó a más de 2 millones de personas en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Arjona también dejó su huella en escenarios emblemáticos como el Luna Park, donde en 2006 realizó 34 shows, además de presentaciones en GEBA, La Bombonera y múltiples funciones en Córdoba, siempre con localidades agotadas.

Las entradas salen a la venta hoy 16 de abril a las 16 hs a través de la web oficial del Movistar Arena

Entradas: nueva fecha confirmada

Las entradas para la nueva función del 25 de mayo en el Movistar Arena estarán disponibles a partir de hoy, jueves 16 de abril a las 16 hs, a través del sitio oficial del estadio.

Dónde comprar las entradas

Los tickets pueden adquirirse exclusivamente en www.movistararena.com.ar. Se recomienda comprar únicamente a través de canales oficiales para evitar fraudes y asegurar la validez de las localidades.