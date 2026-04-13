Abel Pintos vuelve al Gran Rex: cuándo y dónde comprar las entradas

Abel Pintos anunció su esperado regreso a la Calle Corrientes con una serie de shows únicos en el Teatro Gran Rex. Las funciones marcarán un hito en su carrera, ya que será la primera vez que se presente en este emblemático escenario porteño.

Con más de 30 años de trayectoria, el artista prepara un espectáculo inédito en el que no solo repasará sus grandes clásicos, sino que también recuperará canciones que hace tiempo no interpreta en vivo, además de incluir material reciente. La propuesta promete una experiencia especial para sus seguidores, combinando nostalgia, emoción y actualidad.

Abel Pintos llegará por primera vez al Teatro Gran Rex con un show especial que recorrerá distintas etapas de su carrera

Mientras tanto, Abel continúa cerrando la gira con la que celebró sus tres décadas de carrera, un tour que lo llevó a recorrer distintos puntos del país. En las próximas semanas también viajará a España, donde tiene programadas presentaciones en ciudades como Valencia -con entradas agotadas-, Málaga, Barcelona y Madrid.

Además de su actividad musical, el cantante sigue presente en la televisión como jurado del programa "Es mi sueño" en Canal 13, consolidando un presente artístico activo y multifacético.

Entradas: cuándo y dónde comprar

Las entradas para los shows de Abel Pintos en el Gran Rex estarán disponibles desde el martes 14 de abril a través del sitio TuEntrada (www.tuentrada.com).