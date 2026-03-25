Emocionó a Abel Pintos con un cuarteto de Rodrigo en "Es Mi Sueño": Gonzalo Sarfatti

El talento cordobés volvió a destacarse en la televisión nacional. Gonzalo Sarfatti, oriundo del barrio José Ignacio Díaz, fue uno de los participantes más celebrados en una nueva emisión de Es Mi Sueño, el ciclo conducido por Guido Kaczka.

Con apenas 23 años, el joven artista llevó al escenario toda la identidad del cuarteto, género que lo acompaña desde la infancia. "El cuarteto es de todos los días", contó antes de su presentación. Para la gala eligió interpretar "Lo mejor del amor", uno de los clásicos inmortales de Rodrigo, logrando una actuación cargada de energía y ADN cordobés.

Gonzalo Sarfatti emocionó al jurado de Es Mi Sueño con su versión cuartetera de un clásico de Rodrigo

Acompañado por sus tías, Sarfatti se mostró seguro y apasionado arriba del escenario, generando una conexión inmediata con el público y el jurado.

Abel Pintos elogió la presentación del joven cordobés y le dedicó un fuerte respaldo: "Esta noche apuesto a vos"

Uno de los momentos más destacados llegó con la devolución de Abel Pintos, quien valoró su interpretación y su vínculo artístico con la obra del Potro. "Esta noche apuesto a vos... tomaste lo mejor de Rodrigo y no me molesta para nada", expresó el cantante, aunque también marcó aspectos a pulir: "Te sentí un poquito pasado de rosca, pero veo algo que me gusta mucho".

El resto del jurado también reconoció su desempeño. Carlos Baute destacó la convicción del participante al afirmar: "Tu sueño merece ser escuchado". Por su parte, Jimena Barón elogió su personalidad artística y, con humor, comentó: "Sos cordobés y sino se me arma un quilombo tremendo", en alusión a la tradición cuartetera y a La Mona Jiménez.

La única devolución negativa fue la de Joaquín Levinton, quien consideró que la interpretación se asemejaba demasiado a la versión original de Rodrigo, restándole originalidad.

Finalmente, Gonzalo obtuvo tres palancas verdes sobre cuatro posibles, resultado que le permitió avanzar al Palco del Teatro Ópera y dar un nuevo paso en la competencia.