Abel Pintos, la figura más requerida de "Es mi sueño": la contundente decisión de El Trece ante el furor de los fans

A más de una semana de su estreno, "Es mi sueño" se asienta en la pantalla de El Trece y el público responde de manera favorable, algo que se refleja tanto en el rating como en el cariño que recibe el jurado. En medio de rumores de posibles cambios dentro del panel, se conoció que Abel Pintos se convirtió en la figura más requerida por los fans, una situación que obligó a la producción a tomar cartas en el asunto para garantizar el normal desarrollo de las grabaciones.

Información de La Pavada del Diario Crónica indica que en Estudio Mayor tuvieron que reforzar la seguridad debido a la gran cantidad de seguidores que esperan a la salida del programa. La presencia de fanáticos crece jornada tras jornada y genera escenas que sorprenden incluso al propio equipo de trabajo del ciclo que conduce Guido Kaczka, que no esperaba una respuesta tan intensa en tan poco tiempo.

En ese contexto, se vivieron situaciones llamativas: un par de fans llegaron a tirarse al piso con tal de conseguir un autógrafo de "La Mona Jiménez" en el brazo, con la intención de tatuarse su firma. Este tipo de episodios refleja el nivel de fanatismo que despiertan los integrantes del jurado, que se transformaron en verdaderos imanes para el público que se acerca a las grabaciones.

Sin embargo, quien lidera claramente esa convocatoria es Abel Pintos. Según trascendió, entre 30 y 50 personas por día se acercan especialmente para verlo, lo que obliga a extremar cuidados en cada salida del estudio. Así, la decisión de reforzar los controles y organizar mejor el operativo de seguridad apunta a evitar desbordes y garantizar tanto la seguridad de los artistas como la de los propios fans que buscan un momento cerca de sus ídolos.